И обои наклеим, и сертификат выиграем: в "Гранд Арене" открывают новую "Формулу М2"

Барнаульцы смогут поучаствовать в мастер-классах и выиграть сертификат на покупку

26 июня 2023, 07:00, ИА Амител LjN8K7Rm9

Новая "Формула М2" в "Гранд Арене" / Фото предоставлено компанией

Новый строительный гипермаркет "Формула М2" уже начал свою работу в ТВК "Гранд Арена", и вот, закончив все приготовления, разложив товары по полочкам и наведя красоту, магазин объявил о торжественном открытии.

Когда состоится мероприятие?

28 июня 2023 года в 12:00 по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 180, ТВК "Гранд Арена".

Что там будет интересного?

Помимо официального приветствия гостей и торжественного разрезания ленты, для посетителей подготовили увлекательные и полезные мастер-классы. Например, как правильно клеить обои, как наносить декоративную штукатурку и другие. В них могут участвовать и взрослые, и дети, интересно будет всем.

Но это еще не все. На мероприятии разыграют девять сертификатов на покупку в "Формуле М2". Розыгрыш будут проводить каждый час с 12:00 до 21:00.

"Формула М2" / Фото: предоставлено компанией

Приходите на открытие магазина, чтобы интересно и весело провести время и попытать свою удачу в розыгрыше.

Срок проведения розыгрыша – 28.06.23. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте https://formulam2.ru/.

ТВК "Гранд Арена" (ООО "Иктоникс Трейд")

Барнаул, Павловский тракт, 180, 1 этаж

Возрастное ограничение 12+

Новая "Формула М2" / Фото: предоставлено компанией

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