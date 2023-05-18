Предприятие находится в селе Майма

18 мая 2023, 11:29, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxMjrbq

"Вкусно – и точка" в Республике Алтай / Фото: пресс-служба компании

Вкусно, сытно, привычно – теперь "Вкусно – и точка" есть и в Горном Алтае. Для открытия первого ресторана быстрого обслуживания в сибирской туристической Мекке выбрали Майму.

Где находится "Вкусно – и точка"?

Любимый многими общепит находится на федеральной трассе по адресу Подгорная, 2г. "Вкусно – и точка" открыли совместно с АЗС "Лукойл".

Работает круглосуточно, с техническим перерывом с 4 до 6 часов утра. Гости смогут разместиться во внутреннем зале, рассчитанном на 78 посадочных мест. А ещё здесь есть сервис автораздачи – получить любимые продукты и напитки можно не выходя из машины.

"Мы рады представить в Республике Алтай наше первое предприятие, в котором воплощены все самые инновационные концепции. "Вкусно – и точка" – это всегда радостное хорошее настроение и яркие впечатления", – отметил на церемонии открытия генеральный директор ООО "ГиД" Андрей Скурыгин.

Он напомнил, что новое предприятие – это ещё и рабочие места, и возможности для карьерного роста.

"Успешно и стабильно развивая сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка", мы развиваем и инфраструктуру региона. Надеемся, что новое предприятие станет центром притяжения и любимым местом отдыха жителей и туристов", – добавил Андрей Скурыгин.









"Вкусно – и точка" в Республике Алтай / Фото: пресс-служба компании

А что в меню?

Для заказа доступен полный ассортимент меню сети. В том числе и новинки. Например, легендарный бургер "Биг Хит", мороженое "Айс Де Люкс" шоколадно-клубничное и детские наборы "Кидз Комбо".

С помощью специальных предложений и программы лояльности в мобильном приложении "Вкусно – и точка" можно приобрести по ещё более выгодным ценам.

"Вкусно – и точка" – ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 65 субъектах РФ, которая насчитывает более 850 точек по всей стране.

ООО "ГиД"

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