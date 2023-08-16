Потепление в регионе начнется в ближайшее воскресенье

16 августа 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Неустойчивая погода с дождями сохранится в Алтайском крае до середины следующей недели. Радует, что на большей части территорий региона они пройдут только 17 и 19 августа, а в остальные дни осадки выпадут лишь локально. Об этом amic.ru сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Днем дожди местами пройдут с грозами, а при них ветер усилится до 15-17 метров в секунду. До 19 августа ночью столбики термометров покажут от +8 до +15°С, днем – от +18 до +24. Температура начнет нарастать с воскресенья: днем воздух прогреется уже до +20...+25°С", – рассказала Наталия Кобякова.

В первой половине новой рабочей недели синоптики ночью передают +10...+16°С, днем будет от +22 до +27°С. Такие температуры сохранятся в регионе до 24 августа, а после этого вновь начнется похолодание.