И снова заморозки. Какая погода будет в Алтайском крае с 17 по 24 мая?

На выходных в регионе ожидается летняя погода, но синоптик предупредила, что за ним в край опять придут ночные заморозки

16 мая 2023, 15:40, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Погода в мае 2023 года в Алтайском крае не благоволит садоводам и огородникам: в ближайшие трое суток в регионе сохранится высокая вероятность заморозков на почве. Хотя они ожидаются лишь местами, высаживать рассаду в грунт всё-таки пока довольно рискованно. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 17 мая преобладающие ночные температуры в регионе составят от +3 до +8°С, но по северо-западу возможны заморозки на почве до -2°С. По востоку пройдут дожди. По всему краю усилится ветер от 3 до 8 м/с, местами порывы будут достигать 13 м/с. Днём ветер станет ещё сильнее: 6-11 м/с, а по югу – до 16 м/с. В северных районах столбики термометров покажут от +10 до +15°С, по югу воздух максимально прогреется до +20°С", – рассказала синоптик.

С 18 мая на территорию Алтайского края начнёт оказывать влияние скандинавский антициклон, который принесёт ясную погоду. С ней вероятность заморозков до -3°С ночью повысится в северных и восточных районах. На остальной территории ожидается от +3 до 0°С. Днём воздух прогреется до +14...+19°С.

В ночь на 19 мая на большей части региона будет от +1 до +6°С, но местами в предгорьях ожидаются до заморозки -4 градусов. Днём синоптики передают от +18 до +23°С. При этом поднимется ветер до 14 м/с, по югу он усилится до 20 м/с. В дальнейшем тенденция на потепление сохранится.