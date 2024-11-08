И стильно, и выгодно. В Kerama Marazzi проходит акция на коллекции обоев

И действуют скидки до 40%

08 ноября 2024, 10:10, ИА Амител erid: LjN8KGoNa

Обои в интерьере / Фото: Kerama Marazzi

Чтобы вдохнуть новую жизнь в интерьер дома или сделать атмосферу более уютной, не обязательно уходить в полноценный ремонт. Иногда достаточно просто сменить обои, это простой и эффективный способ преобразить любое пространство. Кстати, сейчас в Kerama Marazzi* действуют скидки на обои – до 40%. Это отличная возможность приобрести качественные обои по доступной цене.

Почему стоит выбрать обои Kerama Marazzi?

Есть как минимум три причины:

Высокое качество: все обои выполнены на виниловой основе с флизелиновой подложкой. Они отличаются повышенной прочностью, плотностью, устойчивостью к влаге и механическим повреждениям. Благодаря этому обои легко мыть, они не выгорают на солнце и не просвечивают, скрывают мелкие дефекты стен. Богатый выбор: более 300 дизайнов и текстур – от классических до современных – позволят воплотить в жизнь любые идеи. Выгодная цена: скидки до 40% делают покупку обоев еще более доступной.

Какие коллекции обоев Kerama Marazzi участвуют в акции?

Среди них серии:

"Бамбук" – элегантная коллекция. Десять артикулов и пять мотивов с изображением бамбуковых листьев и фактурой ткани создадут стильную атмосферу в любом помещении;

"Геометрия" – геометрические узоры. Это тренд, который никогда не выходит из моды. Активная структура этих обоев придает рисунку объем, делая интерьер динамичным и современным;

"Арабески" – популярные арабески, знакомые по керамической мозаике. Теперь они доступны и в варианте обоев. Фоновые обои с универсальной фактурой и нежными оттенками станут хитом любого интерьера;

"Оазис" – создайте в своем доме атмосферу тропического рая с помощью обоев "Оазис". Природная палитра и мотив тропических растений подарят ощущение умиротворения и покоя;

"Азулежу" – большая и разноплановая коллекция, посвященная Португалии. Здесь вы найдете как традиционные португальские орнаменты, так и роскошные пейзажи с экзотическими птицами;

"Буазери" – декоративные панели, которые когда-то украшали королевские покои, теперь доступны в виде обоев. Рисунок напоминает тканевую драпировку и подчеркнут тиснением с текстильным эффектом;

"Арки" – истинный символ Милана, арка, находит свое отражение в этой коллекции обоев. Вертикальные полоски и дуги, объединенные в один модный паттерн, создают динамичный и стильный интерьер.

Коллекции обоев со скидкой / Фото: Kerama Marazzi

До какого числа продлится акция?

Акция действует до 30 ноября 2024 года. Подробную информацию о правилах проведения акции и полном перечне товаров уточняйте в фирменных магазинах Kerama Marazzi и магазинах-партнерах.

Kerama Marazzi

Адрес магазина в Барнауле: ул. Малахова, 94Б

Тел.: 8-966-031-53-40

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* Kerama Marazzi ("Керама Марацци")

ООО "Сибирь-Керама"

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