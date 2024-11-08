И стильно, и выгодно. В Kerama Marazzi проходит акция на коллекции обоев
И действуют скидки до 40%
08 ноября 2024, 10:10, ИА Амител erid: LjN8KGoNa
Чтобы вдохнуть новую жизнь в интерьер дома или сделать атмосферу более уютной, не обязательно уходить в полноценный ремонт. Иногда достаточно просто сменить обои, это простой и эффективный способ преобразить любое пространство. Кстати, сейчас в Kerama Marazzi* действуют скидки на обои – до 40%. Это отличная возможность приобрести качественные обои по доступной цене.
Почему стоит выбрать обои Kerama Marazzi?
Есть как минимум три причины:
- Высокое качество: все обои выполнены на виниловой основе с флизелиновой подложкой. Они отличаются повышенной прочностью, плотностью, устойчивостью к влаге и механическим повреждениям. Благодаря этому обои легко мыть, они не выгорают на солнце и не просвечивают, скрывают мелкие дефекты стен.
- Богатый выбор: более 300 дизайнов и текстур – от классических до современных – позволят воплотить в жизнь любые идеи.
- Выгодная цена: скидки до 40% делают покупку обоев еще более доступной.
Какие коллекции обоев Kerama Marazzi участвуют в акции?
Среди них серии:
- "Бамбук" – элегантная коллекция. Десять артикулов и пять мотивов с изображением бамбуковых листьев и фактурой ткани создадут стильную атмосферу в любом помещении;
- "Геометрия" – геометрические узоры. Это тренд, который никогда не выходит из моды. Активная структура этих обоев придает рисунку объем, делая интерьер динамичным и современным;
- "Арабески" – популярные арабески, знакомые по керамической мозаике. Теперь они доступны и в варианте обоев. Фоновые обои с универсальной фактурой и нежными оттенками станут хитом любого интерьера;
- "Оазис" – создайте в своем доме атмосферу тропического рая с помощью обоев "Оазис". Природная палитра и мотив тропических растений подарят ощущение умиротворения и покоя;
- "Азулежу" – большая и разноплановая коллекция, посвященная Португалии. Здесь вы найдете как традиционные португальские орнаменты, так и роскошные пейзажи с экзотическими птицами;
- "Буазери" – декоративные панели, которые когда-то украшали королевские покои, теперь доступны в виде обоев. Рисунок напоминает тканевую драпировку и подчеркнут тиснением с текстильным эффектом;
- "Арки" – истинный символ Милана, арка, находит свое отражение в этой коллекции обоев. Вертикальные полоски и дуги, объединенные в один модный паттерн, создают динамичный и стильный интерьер.
До какого числа продлится акция?
Акция действует до 30 ноября 2024 года. Подробную информацию о правилах проведения акции и полном перечне товаров уточняйте в фирменных магазинах Kerama Marazzi и магазинах-партнерах.
Kerama Marazzi
Адрес магазина в Барнауле: ул. Малахова, 94Б
Тел.: 8-966-031-53-40
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