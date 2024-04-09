И свет погас. Фото и видео полного солнечного затмения 8 апреля
Увидеть его смогли только в Северной Америке
09 апреля 2024, 12:00, ИА Амител
Полное солнечное затмение в Северной Америке / Фото: TASS
8 апреля жители Северной Америки могли наблюдать первое в этом году полное солнечное затмение. Особенно повезло жителям Мексики: солнечный диск там погас почти на 4,5 минуты. Космическое агентство NASA опубликовало видео всего процесса. На территории России затмения, к сожалению, видно не было.
Второе солнечное затмение в 2024 году произойдет 2 октября. Оно будет кольцеобразным и продлится 7 минут 25 секунд.
Впрочем, его россияне тоже не увидят. Это явление смогут посмотреть жители Аргентины и Чили, а также некоторых островов в Тихом океане.
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