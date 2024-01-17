И так тесно. Застройщику не позволили увеличить этажность планируемого ЖК на Потоке
Дом спроектировали на месте старого здания ЖЭУ, которое недавно снесли
17 января 2024, 09:00, ИА Амител
Барнаульскому застройщику не разрешили менять назначение земельного участка на ул. 1-й Западной, 55а. Сейчас площадка предназначена для возведения среднеэтажного дома, однако девелопер обратился в мэрию, чтобы сделать ее подходящей для строительства ЖК в 25 этажей. Для этого были организованы общественные обсуждения, в которых, помимо жителей соседних домов, приняла участие и строительная инспекция.
"Не жить, а выживать"
Участок, на котором компания "Доверие" планирует возвести ЖК, имеет площадь 2399 квадратных метров (24 сотки). Рядом расположены АЗС, административные здания, школа № 1, пятиэтажные дома.
В 2022 году девелопер на градсовете представил проект восьмиэтажного дома (в другом варианте – десятиэтажного) на 64 квартиры, рассчитанные на 123 жителя. Большая часть – "однушки" и "двушки", но архитекторы предусмотрели и несколько "трешек" с двумя санузлами, гардеробными и лоджиями.
Проект дома на ул. 1-й Западной, 55а / Фото: "Мастерская Золотова"
Под двором по проекту располагалась подземная автостоянка на 40 машино-мест. Еще десять парковочных мест архитекторы разместили вдоль улиц.
В середине декабря 2023 года девелопер подал в мэрию документы, чтобы изменить разрешенный вид использования земельного участка и построить 25-этажку. В слушаниях участвовали четверо жителей соседних домов. Трое из них отметили, что новый ЖК может негативно сказаться на благоустройстве микрорайона и комфорте граждан.
"В связи с увеличением этажности строящегося дома произойдет увеличение количества жителей нашего микрорайона, что может привести к невозможной организации придомовой территории с размещением определенных нормами площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений", – отметила гражданка Б.
"У меня в семье маленький ребенок, получается так, что гулять с ним негде. Также проектом в связи с увеличением этажности отсутствует расчет инсоляции для нашего дома", – заметил гражданин С.
"Из-за увеличения автомобилей возможна сильная загазованность двора, тем более что в нескольких метрах от нашего дома находится АЗС. А во дворе гуляют дети и пенсионеры", – сообщила гражданка К.
Потенциал исчерпан
Однако все эти замечания комиссия не приняла. В обосновании специалисты городского комитета по строительству сослались на положение об организации и проведении публичных слушаний и указали, что "обратившиеся не являются участниками общественных обсуждений" (нарушение п. 2.3 документа) и "не представили требуемые документы" (п. 5.3).
Единственное замечание, которое чиновники учли, поступило от строительной инспекции. Ее специалисты, проанализировав разработанный проект восьмиэтажного дома, указали: земельный участок мал даже для этого небольшого проекта. По их расчетам, на территории в 24 сотки можно построить дом, где общая площадь квартир должна быть не более 3634 квадратных метров. Однако этот показатель в проекте составляет 3829 "квадратов".
"Таким образом, градостроительный потенциал земельного участка уже исчерпан. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка приведет к последующему повышению этажности строительства и, как следствие, увеличению общей площади квартир жилого дома. Это, в свою очередь, ведет к еще большему несоответствию параметров строительства размерам земельного участка, невозможности организации придомовой территории с размещением определенных нормами площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений", – отметила инспекция.
Теперь окончательное решение о смене назначения участка (с учетом всех замечаний) будет принимать комиссия по землепользованию и застройке города.
09:12:01 17-01-2024
А почему на рендере дом стоит посреди дриста на зеленой скатерти? Так прям и будет?
09:40:44 17-01-2024
Выводы после прочтения: 1. Застройщику дай волю - он и 55 этажей забабахает на клочке размером со скатерть 2. Граждан выслушали, но их мнение никого вообще не интересует 3. Строительная инспекция пока работает, не всех купили
11:13:32 17-01-2024
Гость (09:40:44 17-01-2024) Выводы после прочтения: 1. Застройщику дай волю - он и 55 эт... Если бы работала инспекция то муравейника вместо стадиона Локомотив бы не было, как и ракшинской высотки на Первомайском, и шонинской "сталинки", которая придавила Молодежный театр и т.п.
13:30:51 17-01-2024
гость (11:13:32 17-01-2024) Гость (09:40:44 17-01-2024) Выводы после прочтения: 1.... Шпиль-2 - новая визитная карточка города. Не наводите тут тень на плетень
09:45:41 17-01-2024
Кто бы захотел еще купить квартиры в этом доме... Поток, рядом две общаги и общага АГУ, Крытый рынок, парочка саун, пяток узбечек, десяток автосервисов и автомоек Во дворе садик и школа - только это, наверно, плюс, но тоже сомнительный
11:48:28 17-01-2024
Гость (09:45:41 17-01-2024) Кто бы захотел еще купить квартиры в этом доме... Поток, ряд... Так это не минусы, а плюсы - есть куда сходить пожрать и досуг провести, а на это время детей в садик или школу ))).
09:48:07 17-01-2024
Не опасно ли строить дом в 30 метрах от АЗС?
11:21:28 17-01-2024
Гостья (09:48:07 17-01-2024) Не опасно ли строить дом в 30 метрах от АЗС?... Сейчас не опасно. Нормы ( т.е приоритеты ) поменялись. Еще недавно нужно было минимум 50 м. Но в период буржуазного чеса нормы нужны не для безопасности среды обитания и жизни людей, а для максимизации извлечения прибыли хозяйствующих субъектов. Недавно "общественница" выступила с предложением отменить инсоляцию. Тогда высоки можно будет строить через 6 метров. Но если еще и убрать пожарные нормы , которые еще не успели убрать, то можно будет через 1,5 для прохода людей или 3,5 для проезда автомобиля. Вот тогда , то социально ответственные бизнесмены Ракшины и Шонии смогут создать максимально благоприятную среду для своей жизнедеятельности.
13:32:19 17-01-2024
гость (11:21:28 17-01-2024) Сейчас не опасно. Нормы ( т.е приоритеты ) поменялись. Еще н... В Европе есть здания, которые стоят на расстоянии 50 см друг от друга и все нормально
10:14:30 17-01-2024
Вы не понимаете, это ЭКО АЗС, от нее только полезные выделения
10:58:03 17-01-2024
На верхних этажах 5-этажек итак напора воды почти нет. Трубы то менять не будут!