И так тесно. Застройщику не позволили увеличить этажность планируемого ЖК на Потоке

Дом спроектировали на месте старого здания ЖЭУ, которое недавно снесли

17 января 2024, 09:00, ИА Амител

Проект дома на ул. 1-й Западной, 55а / Фото: "Мастерская Золотова"

Барнаульскому застройщику не разрешили менять назначение земельного участка на ул. 1-й Западной, 55а. Сейчас площадка предназначена для возведения среднеэтажного дома, однако девелопер обратился в мэрию, чтобы сделать ее подходящей для строительства ЖК в 25 этажей. Для этого были организованы общественные обсуждения, в которых, помимо жителей соседних домов, приняла участие и строительная инспекция.

"Не жить, а выживать"

Участок, на котором компания "Доверие" планирует возвести ЖК, имеет площадь 2399 квадратных метров (24 сотки). Рядом расположены АЗС, административные здания, школа № 1, пятиэтажные дома.

В 2022 году девелопер на градсовете представил проект восьмиэтажного дома (в другом варианте – десятиэтажного) на 64 квартиры, рассчитанные на 123 жителя. Большая часть – "однушки" и "двушки", но архитекторы предусмотрели и несколько "трешек" с двумя санузлами, гардеробными и лоджиями.

Проект дома на ул. 1-й Западной, 55а / Фото: "Мастерская Золотова"

Под двором по проекту располагалась подземная автостоянка на 40 машино-мест. Еще десять парковочных мест архитекторы разместили вдоль улиц.

В середине декабря 2023 года девелопер подал в мэрию документы, чтобы изменить разрешенный вид использования земельного участка и построить 25-этажку. В слушаниях участвовали четверо жителей соседних домов. Трое из них отметили, что новый ЖК может негативно сказаться на благоустройстве микрорайона и комфорте граждан.

"В связи с увеличением этажности строящегося дома произойдет увеличение количества жителей нашего микрорайона, что может привести к невозможной организации придомовой территории с размещением определенных нормами площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений", – отметила гражданка Б.

"У меня в семье маленький ребенок, получается так, что гулять с ним негде. Также проектом в связи с увеличением этажности отсутствует расчет инсоляции для нашего дома", – заметил гражданин С.

"Из-за увеличения автомобилей возможна сильная загазованность двора, тем более что в нескольких метрах от нашего дома находится АЗС. А во дворе гуляют дети и пенсионеры", – сообщила гражданка К.

Потенциал исчерпан

Однако все эти замечания комиссия не приняла. В обосновании специалисты городского комитета по строительству сослались на положение об организации и проведении публичных слушаний и указали, что "обратившиеся не являются участниками общественных обсуждений" (нарушение п. 2.3 документа) и "не представили требуемые документы" (п. 5.3).

Единственное замечание, которое чиновники учли, поступило от строительной инспекции. Ее специалисты, проанализировав разработанный проект восьмиэтажного дома, указали: земельный участок мал даже для этого небольшого проекта. По их расчетам, на территории в 24 сотки можно построить дом, где общая площадь квартир должна быть не более 3634 квадратных метров. Однако этот показатель в проекте составляет 3829 "квадратов".

"Таким образом, градостроительный потенциал земельного участка уже исчерпан. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка приведет к последующему повышению этажности строительства и, как следствие, увеличению общей площади квартир жилого дома. Это, в свою очередь, ведет к еще большему несоответствию параметров строительства размерам земельного участка, невозможности организации придомовой территории с размещением определенных нормами площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений", – отметила инспекция.

Теперь окончательное решение о смене назначения участка (с учетом всех замечаний) будет принимать комиссия по землепользованию и застройке города.