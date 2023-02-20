И вкусно, и красиво. Почему стоит заказать на праздники сеты от Dimmy Yammy

Премиальная доставка позволит сделать праздничный стол к 23 февраля и 8 марта особенным

20 февраля 2023, 12:26, ИА Амител

Роллы Dimmy Yammi / Фото: Dimmy Yammi

Праздников много не бывает, так что ждём и 23 февраля с его длинными выходными, и 8 марта, с которого по-настоящему начинается весна. И отметить их хочется так, чтобы было вкусно, но не пришлось тратить на организацию стола много времени. В этом вам точно поможет Dimmy Yammy. Постоянные клиенты называют эту доставку суши премиальной. Блюда здесь действительно качественные, свежие, вкусные и украсят любой стол, а цены при этом вполне демократичные. Рассказываем о главных сетах и акциях, которые Dimmy Yammy подготовил ко Дню защитника Отчества и Международному женскому дню. Тем более что до 31 марта здесь действуют праздничные скидки.

Только свежие продукты, только высокое качество

Dimmy Yammy в Барнауле уже два года. Бренд привёз в регион столичные рецепты роллов и суши. И строгий контроль качества. Поэтому за два года существования компании удалось завоевать доверие людей, рассказал руководитель Дмитрий Линьков.

– Правда ли, что у Dimmy Yammy очень высокие стандарты качества?

– Конечно. Ежедневно наши управляющие проверяют каждую точку по 33 пунктам. Объясню точнее на примере продуктов. На каждом – маркируют дату. Вот, например, лосось, который сегодня не реализован, завтра уже не используется. Мы тщательно следим за свежестью продуктов.

– А что насчёт поваров? Ведь без профессионала на кухне должного уровня блюд достичь вряд ли получится.

– Многие из них приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Обучение на повара-сушиста длится от полугода до двух лет. Наши мастера регулярно повышают свой уровень.

– У вас очень красивые роллы, это тоже ваша "фишка"?

– Роллы и суши Dimmy Yammy "в жизни" выглядят точно так же, как на картинке в интернете. Наши сеты не стыдно поставить на стол или, например, поделиться фото своего ужина в соцсетях.

– Но ведь роллы довольно прихотливы в перевозке.

– Да, их непросто транспортировать, но мы нашли выход. Используем специальные контейнеры с плоским дном и крышкой, которая не давит на продукт, а лишь придерживает, чтобы ничего не случилось. Также крафтовые пакеты позволяют довезти заказ до клиента в сохранности. У каждого курьера есть инструкция по перевозке.





























































Доставка Dimmy Yammy / Фото: Dimmy Yammy

Что заказать в Dimmy Yammy на праздники

Для блюд используют настоящие деликатесы: мидии, креветки, крабы, гребешки, сыр cremette professional. Бренд не "хитрит" с весом роллов, увеличивая количество риса. Сеты Dimmy Yammy изобилуют вкусом разных морепродуктов.

Сейчас в Dimmy Yammy действуют скидки до 25% на все сеты. А ещё выпустили несколько новинок.

Особенно рекомендуем самые красивые сеты:

"Любовь и суши"

"Выбор шефа"

"На Бали"

MY Set

"Назад в будущее"

Dimmy Yammy, доставка королевских суши и роллов

Сайт: dimmyyammy.ru

Тел.: 59-01-69

Самовывоз:

ул. Малахова, 138 а,

пр. Социалистический, 71

ИП Волжина Елена Александровна, ОГРНИП: 321040000015487

На правах рекламы