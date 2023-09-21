И вкусно, и весело: 24 сентября в Барнауле пройдет чемпионат по лепке пельменей

Три команды будут бороться за звание лучших на "Пельменном слэме" от НАШЕго Радио Барнаул

21 сентября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KXBrg

Пельмени / Фото: KamranAydinov / freepik.com

Ура, дождались. Уже совсем скоро, 24 сентября 2023 года, НАШЕ Радио Барнаул проведет в Барнауле чемпионат по лепке пельменей "Пельменный слэм". Рассказываем, где пройдет мероприятие и что на нем будет происходить.

Что интересного будет на "Пельменном слэме"?

Помимо позитива, драйва и хорошего настроения, будут:

вкусные пельмени;

крутые подарки от НАШЕго и партнеров;

НАШИ песни;

группа "Туева хуча".

"Это будет настоящее состязание ­– мы собрали три команды, они берут с собой группы поддержки, и мы обязательно ждем всех к нам на чемпионат, всех, кто хочет посмотреть на соревнования, а также выиграть призы от партнеров. Мы налепим сотни пельменей, будем дегустировать и дарить подарки!" ­– отметила программный редактор радиостанции Александра Рязанова.

Во сколько и куда приходить посмотреть?

Чтобы стать зрителем первого "Пельменного слэма", приходите в "Кафе в парке" по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в, к. 2, в воскресенье, 24 сентября. Соревнования начнутся в 12 часов.

Вход свободный, но места ограничены, ведь НАШЕ Радио Барнаул собирает самую "нашенскую" тусовку. Приходите, будет вкусно и весело.

Фото предоставлено компанией

Возрастное ограничение 0+

ИП Шаповалова А.Д.

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