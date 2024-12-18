И время, и деньги. Как профессионалы помогают выгодно купить недвижимость?

Рассказываем, почему стоит обратиться в барнаульское агентство "Жилфонд"

18 декабря 2024, 10:40, ИА Амител erid: LjN8KVayC

Многоквартирный дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На рынке недвижимости каждая мелочь имеет значение. Поэтому профессиональные агентства – незаменимые помощники и для покупателей, и для продавцов. Например, барнаульский "Жилфонд" решает много задач – от поиска жилья до оформления сделок и консультаций по налоговым вычетам. Клиенты всегда могут обратиться сюда за любой услугой.

Зачем обращаться в агентство недвижимости?

1. Профессиональная экспертиза

Специалисты агентства имеют глубокие знания рынка, которые позволяют предоставлять актуальную информацию о ценах, тенденциях и перспективах. Это особенно важно для покупателей, которых волнует множество вопросов: сколько стоит квартира в выбранном районе, будут ли расти цены, как избежать мошенничества? Опытные специалисты помогут разобраться в ситуации и сделают процесс покупки безопасным.

2. Экономия времени

Поиск подходящей недвижимости – трудоемкий процесс. "Жилфонд" берет на себя эту задачу, экономя время клиентов. Риелторы фильтруют предложения, основываясь на потребностях и предпочтениях покупателя, и предоставляют только те варианты, которые соответствуют пожеланиям клиента. Это позволяет избежать ненужных просмотров и сосредоточиться на наиболее подходящих вариантах.

Кот в галстуке / Фото: ИИ Recraft

3. Юридическая поддержка

Процесс покупки или продажи недвижимости имеет множество юридических аспектов. Ошибки в документации могут привести к серьезным последствиям. Юристы "Жилфонда" обеспечивают юридическую поддержку на всех этапах сделки: от подготовки документов до регистрации права собственности.

4. Переговорные навыки

Опытные риелторы умеют вести переговоры и могут добиться лучших условий. Будь то снижение цены на квартиру или более выгодные условия продажи. Профессионалы знают, как правильно подойти к переговорам и защитить интересы клиентов.

5. Полезные консультации

В агентстве всегда подскажут, как получить еще больше выгоды от сделки. Например, вернуть деньги с помощью налогового вычета.

Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет – это не только способ вернуть часть потраченных средств, но и значительная финансовая поддержка. В России покупатели недвижимости имеют право на налоговый вычет, который позволяет вернуть часть уплаченных налогов.

Есть два основных типа вычетов:

стандартный – позволяет вернуть 13% от суммы покупки квартиры (но не более двух миллиона рублей);

– позволяет вернуть 13% от суммы покупки квартиры (но не более двух миллиона рублей); ипотечный – позволяет вернуть 13% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту (максимально три миллиона рублей на основную сумму кредита).

Эти суммы могут существенно снизить общие расходы на покупку жилья.

Семья. Переезд / Фото: ИИ Recraft

Обращаясь в агентство "Жилфонд", клиенты могут быть уверены в том, что их интересы защищены, а процесс покупки недвижимости будет удобным и безопасным. В агентстве помогут сэкономить не только время, но и деньги.

Первая консультация по вопросам недвижимости бесплатная.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

Адреса офисов в Барнауле:

пр. Ленина, 105

ул. Малахова, 119

ул. Попова, 125

Тел: +7 (3852) 201-001

СайтООО "Жилфонд"

Реклама