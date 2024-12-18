И время, и деньги. Как профессионалы помогают выгодно купить недвижимость?
Рассказываем, почему стоит обратиться в барнаульское агентство "Жилфонд"
18 декабря 2024, 10:40, ИА Амител erid: LjN8KVayC
На рынке недвижимости каждая мелочь имеет значение. Поэтому профессиональные агентства – незаменимые помощники и для покупателей, и для продавцов. Например, барнаульский "Жилфонд" решает много задач – от поиска жилья до оформления сделок и консультаций по налоговым вычетам. Клиенты всегда могут обратиться сюда за любой услугой.
Зачем обращаться в агентство недвижимости?
1. Профессиональная экспертиза
Специалисты агентства имеют глубокие знания рынка, которые позволяют предоставлять актуальную информацию о ценах, тенденциях и перспективах. Это особенно важно для покупателей, которых волнует множество вопросов: сколько стоит квартира в выбранном районе, будут ли расти цены, как избежать мошенничества? Опытные специалисты помогут разобраться в ситуации и сделают процесс покупки безопасным.
2. Экономия времени
Поиск подходящей недвижимости – трудоемкий процесс. "Жилфонд" берет на себя эту задачу, экономя время клиентов. Риелторы фильтруют предложения, основываясь на потребностях и предпочтениях покупателя, и предоставляют только те варианты, которые соответствуют пожеланиям клиента. Это позволяет избежать ненужных просмотров и сосредоточиться на наиболее подходящих вариантах.
3. Юридическая поддержка
Процесс покупки или продажи недвижимости имеет множество юридических аспектов. Ошибки в документации могут привести к серьезным последствиям. Юристы "Жилфонда" обеспечивают юридическую поддержку на всех этапах сделки: от подготовки документов до регистрации права собственности.
4. Переговорные навыки
Опытные риелторы умеют вести переговоры и могут добиться лучших условий. Будь то снижение цены на квартиру или более выгодные условия продажи. Профессионалы знают, как правильно подойти к переговорам и защитить интересы клиентов.
5. Полезные консультации
В агентстве всегда подскажут, как получить еще больше выгоды от сделки. Например, вернуть деньги с помощью налогового вычета.
Что такое налоговый вычет?
Налоговый вычет – это не только способ вернуть часть потраченных средств, но и значительная финансовая поддержка. В России покупатели недвижимости имеют право на налоговый вычет, который позволяет вернуть часть уплаченных налогов.
Есть два основных типа вычетов:
- стандартный – позволяет вернуть 13% от суммы покупки квартиры (но не более двух миллиона рублей);
- ипотечный – позволяет вернуть 13% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту (максимально три миллиона рублей на основную сумму кредита).
Эти суммы могут существенно снизить общие расходы на покупку жилья.
Обращаясь в агентство "Жилфонд", клиенты могут быть уверены в том, что их интересы защищены, а процесс покупки недвижимости будет удобным и безопасным. В агентстве помогут сэкономить не только время, но и деньги.
Первая консультация по вопросам недвижимости бесплатная.
Агентство недвижимости "Жилфонд"
Адреса офисов в Барнауле:
пр. Ленина, 105
ул. Малахова, 119
ул. Попова, 125
Тел: +7 (3852) 201-001
СайтООО "Жилфонд"
11:32:30 18-12-2024
На фото молодёж в рваной одежде с помойки мешки принесла в квартиру купленную в ипотеку)
12:38:58 18-12-2024
...Как профессионалы помогают выгодно купить недвижимость?"
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