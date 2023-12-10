"И все ахнули". Почему в Барнауле растет популярность специалистов по украшению елок

Услуги новогоднего декора в Барнауле с каждым годом становятся все популярнее. Рассказываем, сколько это стоит

10 декабря 2023, 08:10, ИА Амител

Все чаще жители Барнаула обращаются к профессиональным дизайнерам, чтобы украсить к Новому году елку и в доме с помощью декора создать неповторимую атмосферу волшебства и сказки. Amic.ru узнал, кто чаще всего обращается за такой услугой, сколько это стоит. А еще специалисты по дизайну поделились секретами новогоднего оформления и рассказали, какие тренды популярны в этом сезоне.

Кому это нужно?

Сервис новогоднего декорирования в Барнауле стремительно набирает популярность. Оформить заказ в декабре – невероятная удача: графики большинства дизайнеров забиты под завязку еще в октябре – ноябре. Впрочем, больше всего заказов от бизнеса. Частных обращений значительно меньше, но они тоже "подрастают".

"Основная категория заказчиков – коммерческий сектор, ведь праздничное настроение, которое создает новогодний декор, способствует увеличению продаж. Для бизнеса это выгодная инвестиция, а потому там стремятся создать располагающую к покупкам атмосферу и не жалеют денег. Частных заказов пока в разы меньше. Для большинства людей украшение новогодней елки – это все еще особый ритуал, который предпочитают выполнять в кругу семьи", – рассказывает декоратор-оформитель Светлана Косиненко.

Однако, по мнению ее коллеги Анастасии Акимовой, уже вскоре частники оценят эту услугу: "Услуги новогоднего декора в Барнауле пока еще не масс-маркет, но к этому все идет. Запрос во многом формируют соцсети: люди видят красивые праздничные картинки, которые выставляют те же магазины или популярные блогеры, и хотят повторить их у себя дома. Но не у всех есть время и вкус, чтобы даже элементарно скопировать декор по образцу. Подобрать украшения, которые бы сочетались по цветам и материалам, органично "вписать" чужую идею в свой собственный интерьер – это не так просто, как кажется, поэтому и приглашают специалистов".

Декораторы готовы взять на себя весь объем услуг по новогоднему дизайну – от оригинальной идеи до послепраздничного демонтажа всей красоты. Помимо главной новогодней красавицы, декораторы оформляют входные группы, лестницы, оконные и каминные пространства, изготавливают новогодние фотозоны, ростовые фигуры и тематические инсталляции.

"При этом каждый новый проект совсем не обязательно создается с нуля. Совсем не обязательно раздувать смету, часто мы пользуемся теми материалами, которые уже есть у заказчика, добавляя лишь дополнительные элементы в рамках общей идеи", – объясняет декоратор Наталья Вебер.

И сколько же это стоит?

"Здесь все индивидуально: одному нравится монопроект из дизайнерских бумажных снежинок, а другой просит все лестницы в доме обмотать гирляндами, украсить пространство возле елки искусственным снегом, поставить в эти "сугробы" фигуру Щелкунчика в человеческий рост и светящихся оленей с санями – и это совершенно разные цены", – рассуждает Анастасия Акимова.

Минимальная стоимость украшения новогодней ели (идея и работа с игрушками, предоставленными заказчиком) среднего размера (1,5-2 метра) составит около 3-5 тысяч рублей. Декор новогодней красавицы "под ключ" с подбором пакета украшений (игрушки, гирлянды, макушка, дождь и т.п.) обойдется в районе 10-15 тысяч рублей. За трудоемкое декорирование модной гирляндой "Роса" берется почасовая оплата – в комплекте с основным декором такая елка может стоить от 5 до 20 тысяч рублей.Потолка цен в творческой работе не существует. "Все зависит от аппетитов заказчика, а они, как водится, приходят во время еды. Порой, когда начинаем обсуждать идеи, воображение клиентов включается так, что не остановить. Соответственно, с каждой новой "хотелкой" возрастает и сумма", – улыбается Светлана Косиненко.

Живая? Искусственная? Или другое?

Исход этого традиционного елочного противостояния решает клиент. Тут нет и не может быть никаких жестких правил – кому как нравится.

"Мы, например, долго ставили дома живую ель, а когда стало жалко губить природу, купили искусственную, но очень хорошего качества, максимально похожую на настоящую. Да, она подороже среднестатистических вариантов, но зато прослужит не один десяток лет", – поделилась Наталья Вебер.

При этом декоратор считает, что елки как таковой в новогоднем интерьере может и вообще не быть – ее прекрасно заменяют различные тематические инсталляции. Так, в ее портфолио был проект, в котором вместо елок в доме устанавливали высокие стеклянные вазы с золотыми и белыми ветками хвойника – их и наряжали елочными игрушками. А еще была елка из деревянных брусков, обтянутая сеткой, в ячейки которой вставляли пампасную траву.

Вообще, по мнению дизайнеров, елку (как и елочные украшения) можно сделать из чего угодно. Например, недорогим, но выигрышным вариантом будет новогодний символ из пожамканой крафтовой бумаги.

"Уже 2 или 3 января можно увидеть выставленные на мусор новогодние ели. Скорее всего, для их хозяев Новый год – это рубеж, после которого жизнь начинается с чистого листа, и ель нужна лишь как символ этой границы. Ну так и не губите живое дерево, а сделайте ель-инсталляцию из коробок разного размера, выставленных асимметрично друг относительно друга! Оберните каждую в отдельную бумагу, а внутрь положите новогодние подарки. С боем курантов можно будет одновременно и презенты вручить, и экологично избавиться от ненужной больше "елки", – советует Наталья Вебер.

Светлана Косиненко рекомендует в новогоднем декоре присмотреться к воздушным шарам: "Елка из шаров – это всегда эффектно и очень нарядно. При этом ее стоимость демократична: "дерево" высотой 1,5-2 метра обойдется примерно в две-три тысячи. Дополнительно можно сделать гроздья из шариков, наполненных новогодними пожеланиями или приятными сюрпризами. Единственный момент: такую елку не стоит ставить раньше чем за две недели до торжества, так как воздух долго не удержит инсталляцию в первозданном виде".

Что сегодня в моде?

Среди актуальных трендов новогоднего дизайна декораторы выделили следующие:

1. Минимализм и простота, отсутствие лишних деталей.

"Например, свою домашнюю елку в этом году мы будем полностью декорировать прозрачным стеклом без рисунка – шары, сосульки, подвесы. Это создаст ощущение легкости, почти невесомости – только огоньки гирлянд, отраженные в стеклянных украшениях миллиардами разноцветных искр, и ничего более", – рассказывает Наталья Вебер.

2. В тренде классический монохром (украшения в единой цветовой гамме, но в 2-3 разных ее оттенках) или дуэт (чаще всего серебро с белым или золото с красным).

"Главное, не забывать об эстетических принципах. Так, лишь пародией на стиль будет выглядеть такой вариант декора из игрушек, выполненных из откровенно дешевого пластика. Конечно, и среди недорогих украшений можно найти очень интересные варианты, но из них одних сбалансированного проекта не получится – нужно миксовать с более стильными украшениями", – говорит Анастасия Акимова.

3. Не выходят из моды и советские елки с ретроигрушками.

Если у вас не сохранились подобные украшения, легко можно найти стилизованные варианты в магазинах и на маркетплейсах.

4. Обязательно несколько живых хвойных веточек.



"Ведь без хвойного аромата Новый год – не Новый год! Совсем небольшая – на камин или обеденный стол – своим благоуханием она будет создавать праздничное настроение", – советует Светлана Косиненко.

"А вообще – все это не главное, – напоминает Наталья Вебер. – Новый год это не про моду, а про тепло и уют в душе. Совсем не важно, от чего вся ваша семья ахнет и умилится – от дизайнерского декора или случайно найденной на дне коробки бабушкиной новогодней игрушки. Главное, чтобы этот душевный порыв обязательно состоялся".