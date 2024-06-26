ICQ официально завершил работу

Мессенджер перестал работать

26 июня 2024, 16:31, ИА Амител

Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com

Мессенджер ICQ, который когда-то был одним из самых популярных средств коммуникации в России, прекратил свою работу. Об этом сказано на его официальном сайте.

Как сообщается в уведомлении, "сервис завершил свою деятельность". О закрытии ICQ нынешний владелец, компания VK, объявила около месяца назад. В холдинге уточнили, что они сосредоточатся на развитии "VK Мессенджера" и на решениях для корпоративных пользователей, основанных на VK WorkSpace.

ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В нулевых он стал одним из самых популярных средств общения в российском интернете. В 2010 году после смены нескольких владельцев ICQ перешёл к Mail.ru Group (прежнее название – VK). В 2020 году компания решила обновить мессенджер. Особенностью новой программы стали искусственный интеллект, измененный интерфейс и новый визуальный стиль.