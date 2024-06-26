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ICQ официально завершил работу

Мессенджер перестал работать

26 июня 2024, 16:31, ИА Амител

Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com
Люди со смартфонами / Фото: pxhere.com

Мессенджер ICQ, который когда-то был одним из самых популярных средств коммуникации в России, прекратил свою работу. Об этом сказано на его официальном сайте.

Как сообщается в уведомлении, "сервис завершил свою деятельность". О закрытии ICQ нынешний владелец, компания VK, объявила около месяца назад. В холдинге уточнили, что они сосредоточатся на развитии "VK Мессенджера" и на решениях для корпоративных пользователей, основанных на VK WorkSpace.

ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В нулевых он стал одним из самых популярных средств общения в российском интернете. В 2010 году после смены нескольких владельцев ICQ перешёл к Mail.ru Group (прежнее название – VK). В 2020 году компания решила обновить мессенджер. Особенностью новой программы стали искусственный интеллект, измененный интерфейс и новый визуальный стиль. 

мессенджеры

Комментарии 10

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Гость

16:40:44 26-06-2024

да и шут с ним. я думала её уже лет как 10 нет а ей еще кто то пользовался?

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S4a$$$tliV4iKKK

16:43:05 26-06-2024

Ушла целая эпоха...

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Гость

18:06:14 26-06-2024

Видимо он уже не работает, старый пароль не принимает, при попытке сбросить, валит ошибки сервер error, 504 gateway и подобные

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+100500

18:10:37 26-06-2024

ICQ Закрывается вы получили статус король аськи

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Элен без ребят

18:21:16 26-06-2024

милый сердцу звук Аськи теперь стоит у меня на Тлгр. :)

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ворчун

16:57:54 27-06-2024

Элен без ребят (18:21:16 26-06-2024) милый сердцу звук Аськи теперь стоит у меня на Тлгр. :)... О! Вы не одна такая, я полгода назад поставил — весь офис офигел)

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Гость

09:24:34 27-06-2024

Все мессенджеры- зло, особенно в мобильном варианте. Сегодня ехал на работу и обратил внимание, что каждый примерно десятый водитель что-то ковыряет в своём телефоне, совсем идиотами уже стали со своими воцапами и телегами. А аська свою миссию когда-то выполнила, спасибо ей, пость покоится с миром, как и многие другие хорошие вещи, загубленные корявыми руками и мозгами менеджмента ВК и Мэйл.ру

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Элен без ребят

10:48:13 27-06-2024

Гость (09:24:34 27-06-2024) Все мессенджеры- зло, особенно в мобильном варианте. Сегодня... самый лучший комментарий! я снесла несколько лет назад вацап и замечательно без него жила, пока на работе и в подъезде не создали по паре чатиков, а мне пришлось завести второй телефон специально для вацапа. лежит на беззвучном режиме в ящике рабочего стола и не отвлекает :))

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Гость

11:14:05 27-06-2024

Гость (09:24:34 27-06-2024) Все мессенджеры- зло, особенно в мобильном варианте. Сегодня... очень часто в работе нужны мессенджеры. В транспортной логистике, например. Вместо того, чтобы обзвонить 15-20 транспортников, проще сделать рассылку

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Гость

11:15:50 27-06-2024

ВК большее зло! А вообще ВК таким дерьмом стал.

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