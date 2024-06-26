ICQ официально завершил работу
Мессенджер перестал работать
26 июня 2024, 16:31, ИА Амител
Мессенджер ICQ, который когда-то был одним из самых популярных средств коммуникации в России, прекратил свою работу. Об этом сказано на его официальном сайте.
Как сообщается в уведомлении, "сервис завершил свою деятельность". О закрытии ICQ нынешний владелец, компания VK, объявила около месяца назад. В холдинге уточнили, что они сосредоточатся на развитии "VK Мессенджера" и на решениях для корпоративных пользователей, основанных на VK WorkSpace.
ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. В нулевых он стал одним из самых популярных средств общения в российском интернете. В 2010 году после смены нескольких владельцев ICQ перешёл к Mail.ru Group (прежнее название – VK). В 2020 году компания решила обновить мессенджер. Особенностью новой программы стали искусственный интеллект, измененный интерфейс и новый визуальный стиль.
16:40:44 26-06-2024
да и шут с ним. я думала её уже лет как 10 нет а ей еще кто то пользовался?
16:43:05 26-06-2024
Ушла целая эпоха...
18:06:14 26-06-2024
Видимо он уже не работает, старый пароль не принимает, при попытке сбросить, валит ошибки сервер error, 504 gateway и подобные
18:10:37 26-06-2024
ICQ Закрывается вы получили статус король аськи
18:21:16 26-06-2024
милый сердцу звук Аськи теперь стоит у меня на Тлгр. :)
16:57:54 27-06-2024
Элен без ребят (18:21:16 26-06-2024) милый сердцу звук Аськи теперь стоит у меня на Тлгр. :)... О! Вы не одна такая, я полгода назад поставил — весь офис офигел)
09:24:34 27-06-2024
Все мессенджеры- зло, особенно в мобильном варианте. Сегодня ехал на работу и обратил внимание, что каждый примерно десятый водитель что-то ковыряет в своём телефоне, совсем идиотами уже стали со своими воцапами и телегами. А аська свою миссию когда-то выполнила, спасибо ей, пость покоится с миром, как и многие другие хорошие вещи, загубленные корявыми руками и мозгами менеджмента ВК и Мэйл.ру
10:48:13 27-06-2024
Гость (09:24:34 27-06-2024) Все мессенджеры- зло, особенно в мобильном варианте. Сегодня... самый лучший комментарий! я снесла несколько лет назад вацап и замечательно без него жила, пока на работе и в подъезде не создали по паре чатиков, а мне пришлось завести второй телефон специально для вацапа. лежит на беззвучном режиме в ящике рабочего стола и не отвлекает :))
11:14:05 27-06-2024
Гость (09:24:34 27-06-2024) Все мессенджеры- зло, особенно в мобильном варианте. Сегодня... очень часто в работе нужны мессенджеры. В транспортной логистике, например. Вместо того, чтобы обзвонить 15-20 транспортников, проще сделать рассылку
11:15:50 27-06-2024
ВК большее зло! А вообще ВК таким дерьмом стал.