Идеальное трио. В ТВК "Гранд Арена" открыли новые отделы для ремонта и интерьера

Стильную финскую мебель, качественную сантехнику, напольные покрытия, инструменты и даже дымоходы и котлы теперь можно купить в одном месте

10 июля 2023, 13:05, ИА Амител LjN8KRZTn

Разнообразие выбора / Фото: ТВК "Гранд Арена"

В ТВК "Гранд Арена" открыли новые отделы, теперь жителям города помимо товаров для отделочных работ и предметов интерьера, предлагают большой выбор всего того, что понадобится для полноценной стройки и ремонта.

Какие отделы открыли:

"Печкин"Имеет 15-летнюю историю, предлагает покупателям печи для бань, отопительные печи и котлы, дымоходы из нержавеющей стали и смежные товары. Опытные консультанты отдела всегда помогут найти нужное оборудование с учетом индивидуальных особенностей помещения и личных потребностей. Отдел стильной мягкой мебели финского бренда "Bо-Box"*Сюда рекомендуют заглянуть любителям интерьеров в европейском стиле. Десятки моделей диванов и кресел ориентированы на самый широкий круг покупателей, т. к. представлены в четырех коллекциях: Soul*, Modern*, Classic*, Life*. Здесь даже самый требовательный покупатель найдет что-то по вкусу. Большой отдел "Формула М2"Здесь есть буквально все, что может понадобиться как начинающему, так и опытному строителю: сухие смеси, инструменты, напольные покрытия, сантехника, климатические системы и даже товары для сада и огорода.

Кстати, для покупателей открыт дополнительный выход на парковку, чтобы удобно разместить товары в машине, не обходя всю территорию ТВК.

Диван в Bо-Box / Фото: ТВК "Гранд Арена"

Приезжайте в "Гранд Арену", чтобы сэкономить свое время и купить все нужное под одной крышей.

* Bо-Box ("Бо-Бокс"); Soul ("Соул"); Modern ("Модерн"); Classic ("Классик"); Life ("Лайф").

ТВК "Гранд Арена" (ООО "Неаполь")

Адрес: Барнаул, ул. Павловский тракт, 180, 1 этаж.

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