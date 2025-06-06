Идеальный летний вайб. Барнаульский комплекс "Планета Q" открыл пляжный сезон
Готовьте купальники, солнцезащитные очки и неиссякаемый заряд хорошего настроения
06 июня 2025, 10:15, ИА Амител erid: 2W5zFH8wGPA
В развлекательном комплексе "Планета Q" уже вовсю наслаждаются летом. Гостей комплекса ждет не просто отдых, а настоящая планета развлечений под открытым небом, где каждый найдет свой идеальный летний вайб.
Здесь есть подогреваемые бассейны для гостей всех возрастов. Для детей каждый день работает профессиональная анимация и проходят легендарные пенные вечеринки, превращающие будни в незабываемый праздник.
"Планета Q" – это гораздо больше, чем просто отдых у воды. Это эпицентр летней культурной жизни:
- зажигательные концерты и фестивали под звездным небом, где выступят популярные российские исполнители – от Ольги Бузовой до группы "Фактор 2", а также легенды 90-х;
- уединенные ВИП-зоны для тех, кто ценит комфорт и приватность;
- удобный мини-отель, где можно остаться на выходные или переночевать, расслабившись после насыщенного дня, проведенного на солнце;
- целебный пар и жар в стильной бане-бочке и бесплатных саунах;
- уютные беседки для дружеских посиделок и семейных обедов;
- роскошный свадебный шатер и банкетный зал – идеальные площадки для самого важного дня в жизни;
- конный клуб для прогулок верхом и общения с грациозными животными;
- разнообразие гастрономии – от освежающих коктейлей в барах до любимого фастфуда с разных континентов для быстрого перекуса.
Настоящей изюминкой сезона стало открытие эксклюзивного ВИП-бассейна Blue Tree Lagoon ("Блю Три Лагун"). В этом году "Планета Q" выводит понятие элитного отдыха на принципиально новый уровень. Это оазис безмятежности и комфорта для самых искушенных гостей, где будут:
- просторные приватные зоны отдыха с удобными матрасами, закрывающим от солнца занавесом, индивидуальным сервисом и атмосферой безупречного спокойствия – это будет личное пространство для релакса;
- экстремальная водная горка для любителей адреналина и незабываемых ощущений;
- премиальная сауна – идеальное место для восстановления сил и гармонии;
- салат-бар в формате "все включено" – cочные салаты, авторские закуски и освежающие напитки;
- стильная фотозона – место, где рождаются шедевры, которые вызовут в соцсетях восторг и даже легкую зависть.
Blue Tree Lagoon – это не просто бассейн, это новый стандарт летнего отдыха для тех, кто привык к лучшему.
"Мы создали пространство, где каждый элемент – от теплой воды в семейных бассейнах до изысканной атмосферы Blue Tree Lagoon – работает на одну цель: подарить нашим гостям идеальное лето, наполненное радостью, релаксом и яркими впечатлениями. Добро пожаловать на "Планету Q" – вашу планету беззаботного лета!" – отмечает арт-директор комплекса Константин Семенов.
Развлекательный комплекс "Планета Q"
Барнаул, Байкальская, 47
Работает ежедневно с 10:00 до 21:00
Звоните: 8 961 230 2010
ИП Погуляев Николай НиколаевичРеклама
10:47:24 06-06-2025
Что такое вайб?
11:56:20 06-06-2025
Где ссылка на сайт?
13:41:26 06-06-2025
Вайб - это настроение, атмосфера