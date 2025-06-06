Идеальный летний вайб. Барнаульский комплекс "Планета Q" открыл пляжный сезон

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06 июня 2025, 10:15, ИА Амител erid: 2W5zFH8wGPA

Развлекательный комплекс "Планета Q" / Фото предоставлено компанией

В развлекательном комплексе "Планета Q" уже вовсю наслаждаются летом. Гостей комплекса ждет не просто отдых, а настоящая планета развлечений под открытым небом, где каждый найдет свой идеальный летний вайб.

Здесь есть подогреваемые бассейны для гостей всех возрастов. Для детей каждый день работает профессиональная анимация и проходят легендарные пенные вечеринки, превращающие будни в незабываемый праздник.

"Планета Q" – это гораздо больше, чем просто отдых у воды. Это эпицентр летней культурной жизни:

зажигательные концерты и фестивали под звездным небом, где выступят популярные российские исполнители – от Ольги Бузовой до группы "Фактор 2", а также легенды 90-х;

уединенные ВИП-зоны для тех, кто ценит комфорт и приватность;

удобный мини-отель, где можно остаться на выходные или переночевать, расслабившись после насыщенного дня, проведенного на солнце;

целебный пар и жар в стильной бане-бочке и бесплатных саунах;

уютные беседки для дружеских посиделок и семейных обедов;

роскошный свадебный шатер и банкетный зал – идеальные площадки для самого важного дня в жизни;

конный клуб для прогулок верхом и общения с грациозными животными;

разнообразие гастрономии – от освежающих коктейлей в барах до любимого фастфуда с разных континентов для быстрого перекуса.

Развлекательный комплекс "Планета Q" / Фото предоставлено компанией

Настоящей изюминкой сезона стало открытие эксклюзивного ВИП-бассейна Blue Tree Lagoon ("Блю Три Лагун"). В этом году "Планета Q" выводит понятие элитного отдыха на принципиально новый уровень. Это оазис безмятежности и комфорта для самых искушенных гостей, где будут:

просторные приватные зоны отдыха с удобными матрасами, закрывающим от солнца занавесом, индивидуальным сервисом и атмосферой безупречного спокойствия – это будет личное пространство для релакса;

экстремальная водная горка для любителей адреналина и незабываемых ощущений;

премиальная сауна – идеальное место для восстановления сил и гармонии;

салат-бар в формате "все включено" – cочные салаты, авторские закуски и освежающие напитки;

стильная фотозона – место, где рождаются шедевры, которые вызовут в соцсетях восторг и даже легкую зависть.

Blue Tree Lagoon – это не просто бассейн, это новый стандарт летнего отдыха для тех, кто привык к лучшему.

"Мы создали пространство, где каждый элемент – от теплой воды в семейных бассейнах до изысканной атмосферы Blue Tree Lagoon – работает на одну цель: подарить нашим гостям идеальное лето, наполненное радостью, релаксом и яркими впечатлениями. Добро пожаловать на "Планету Q" – вашу планету беззаботного лета!" – отмечает арт-директор комплекса Константин Семенов.

Развлекательный комплекс "Планета Q"

Барнаул, Байкальская, 47

Работает ежедневно с 10:00 до 21:00

Звоните: 8 961 230 2010

ИП Погуляев Николай Николаевич

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