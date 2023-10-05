Идеальный пар. Эксперт рассказал, где и как выбрать классную печь для бани

Корреспондент amic.ru сходил на настоящую экскурсию в магазин – представительство завода "Техно Лит" в Барнауле. И даже выбрал себе печь

05 октября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K23JJ

Печи в "Техно Лит" / Фото: amic.ru

Забил печь дровами доверху, чтобы поскорее натопить баньку. Да так жарко топишь, чтобы уши сворачивались. Заходишь и сразу на полок ложишься, сидеть же невозможно. Прогреваешься знатно, что на улицу только выбегать. И так несколько кругов. Сил мыться уже нет, сильно же натопил, да и остальным членам семьи надо успеть погреться. Ополоснулся и домой, выскакивающее из груди сердце ловить.

А вы тоже именно так ходите в баню? А вот и неправильно, говорит известный банный блогер Денис Полуэктов. Сам он ходит совсем в другую баню, где всего-то +50, но жар постепенный, добрый и целительный. И создают такой жар особенные печи. Что это за печи, как правильно топить и париться, чего нельзя делать в бане – бизнесмен и банщик со стажем рассказал (а кое-что даже показал) корреспонденту amic.ru.

Так что это за печи такие особенные?

Это чугунные печи от крупного российского завода "Техно Лит". И Денис Полуэктов в конце сентября открыл магазин – представительство завода здесь, в Барнауле, в ТВК "Гранд Арена".

"Я на себе проверил несколько печей завода "Техно Лит", знаю все их преимущества и готов отвечать за качество. Да и магазин у нас не для того, чтобы просто продать, а чтобы помочь подобрать каждому ту самую печь", – начал небольшую экскурсию Денис Полуэктов.

Самое лучшее место, для того чтобы оценить печь, это, конечно, баня. Но и просто в магазине мы провели больше часа с подробной экскурсией в мир правильного жара.

Денис Полуэктов / Фото: amic.ru

Итак, чем же хороши печи "Техно Лит":

Теплоемкость . Мощные чугунные печи долго отдают набранное во время растопки тепло. И за счет самого материала, и за счет деталей с шипами и конвекционными ребрами внутри. Это позволяет долго и без постоянного подтапливания мыться. А еще такой способ топки бани позволяет хорошо просушивать парную, что увеличивает ее срок службы.



"Главная проблема многих печей – их надо постоянно топить. А чугун протопил хорошо и час-полтора можно не подбрасывать. Тепло будет постоянное. Чугун не ведет, он теплоемкий, долго держит температуру, служит много лет. И он для бани намного лучше, чем сталь или нержавейка", – уверен Денис Полуэктов.



. Мощные чугунные печи долго отдают набранное во время растопки тепло. И за счет самого материала, и за счет деталей с шипами и конвекционными ребрами внутри. Это позволяет долго и без постоянного подтапливания мыться. А еще такой способ топки бани позволяет хорошо просушивать парную, что увеличивает ее срок службы. Качественное изготовление. Все печи "Техно Лита" сборные, без сварки и болтов. Собираются они из отдельно отлитых деталей через вставки в пазы, садятся на герметик, держится крепко. Их легко доставлять и монтировать, хотя по итогу печи получаются очень увесистыми.









Печи в "Техно Лит" / Фото: amic.ru

Теплообменники. Это система нагрева воды. В привычных многим из нас банях вода греется в баке над печью. Часто через него проходит труба в крышу. Теплообменник же – это посредник между печью, откуда он берет тепло, и баком, куда его подает.



"Я вообще считаю, что натрубный бак – это враг бани. Он и сам быстро выходит из строя, и печь быстрее изнашивается. Это происходит за счет скопления конденсата на трубе и промерзания самого бака", – отмечает наш гид по миру печей.

Надежные дымоходы. Они сделаны без привычного утеплителя и внутренней нержавеющей трубы. Внутри лишь природный материал вермикулит, который держит температуру до 1200 градусов и не конденсирует. Также за счет конструкции трубы печь не так активно выбрасывает тепло.



"В обычных трубах нержавейка и каолиновая вата сгорает от температуры. И ладно просто труба выходит из строя, самое страшное, что это может привести к пожару", – предостерегает собеседник.

А еще такие печи очень экономично расходуют топливо, позволяют регулировать степень горения за счет притока кислорода.

Кстати, в магазине "Техно Лит" есть образец печи в разрезе, где отлично видно все эти особенности.

Юлия Атясова и Денис Полуэктов / Фото: amic.ru



Денис Полуэктов / Фото: amic.ru



Денис Полуэктов / Фото: amic.ru

Денис Полуэктов / Фото: amic.ru

Денис Полуэктов / Фото: amic.ru

Юлия Атясова и Денис Полуэктов / Фото: amic.ru

Юлия Атясова / Фото: amic.ru















"Техно Лит" / Фото: amic.ru

Как выбирать печь?

"Мы подбираем печи под конкретную баню, и это зависит от многих факторов: объем помещения, да-да, не площадь, а именно объем, отапливается ли баня чем-то, кроме печи, и многое другое", – говорит Денис Полуэктов.

В "Техно Лите" пять основных моделей печей в разных модификациях. Продавец-консультант Юлия Атясова рассказала, чем отличаются варианты с облицовкой (тепло от печи более мягкое и постепенное) или обкладкой камнем (быстрое и более горячее тепло), чем хороша закрытая каменка, а чем – открытая, как работает пушка (приспособление для создания правильного пара).

"У нас есть все модели: "Гром", "Авангард", "Гроза", GFS*, "Искандер". У каждой свои особенности и преимущества. Но главное для всех печей одно – они все дают приятное и долгое тепло. Так что можно выбрать вариант под любой бюджет", – подчеркнула Юлия Атясова.

И пар от любой печи будет горячим, но мягким.









































































Печи в "Техно Лит" / Фото: amic.ru

"А не таким, от которого будут сворачиваться уши, не сырым и не противным, как от чайника", – добавил Денис Полуэктов.

Кстати, у него самого большая печь "Гром" в облицовке натуральным камнем "Русский пар". Скажем так, прямо для банных гурманов. На таких печах есть специальное отверстие (конвекционные решетки): надо погорячее – открыли и жар пошел напрямую. Печка позволяет сделать три режима пара – хаммам, сауна и русская баня.

В своем канале на Ютубе Денис Полуэктов делает много интересных обзоров. Начните свой выбор идеальной печи именно с них.

Стоит понимать, что минимальная цена на печь здесь – 50 тысяч рублей, а вместе со всем комплектом (трубы, подводки, теплообменник, камни) от 100 тысяч рублей. Но это действительно надежная и долговечная печь, которую не придется постоянно подваривать, а потом и вовсе менять через два-три года (знакомо, правда же?). А здесь купил и топишь лет 20.

Наш корреспондент, например, присмотрел как раз самый бюджетный вариант. Скоро пойдем брать.

Денис Полуэктов / Фото: amic.ru

Денис Полуэктов / Фото: amic.ru

Юлия Атясова / Фото: amic.ru

Денис Полуэктов / Фото: amic.ru





"Техно Лит" / Фото: amic.ru

Пять проверенных банных советов от Дениса Полуэктова

Температура в бане должна быть 50-60 градусов. Все, что выше, это уже не баня, а душегубка.



"Мы в парной проводим часа по три. И достаточно жарко, и не так горячо, чтобы изводить свой организм. При 50 градусах постепенно раскрываются поры, выступает пот, а когда сразу очень жаркая баня, то ты просто покрываешься конденсатом", – говорит собеседник.

Парилка должна быть с мойкой, а не раздельно. Если мойка отдельно, то она не будет достаточно нагреваться и просыхать. Оптимальный размер парной – 2,5 на 2,5 метра, высота – до 2,1 метра. Полок для парения Денис Полуэктов рекомендует шириной 85 см, а высотой – на уровне костяшек руки, не выше.

Обязательно должна быть приточно-вытяжная вентиляция. И два окна, чтобы можно было сделать сквозное проветривание. При нехватке кислорода может возникнуть головная боль, хочется почаще выходить на улицу подышать. Когда печь хорошая, температура в парной восстанавливается быстро.

Берите печь с запасом. Если у вас объем помещения 13 "кубов", то печь должна быть на 18 "кубов".

Чтобы правильно подготовить веник, надо: опустить его в таз с холодной водой, встряхнуть, завернуть в целлофановый пакет на 2-3 часа, пока топится баня. Если его запаривать в горячей воде, то все полезные вещества в воде и останутся.

Если вы решили купить здесь печь, то вам не просто подробно расскажут, как выбирать подходящую для вашей бани, но и даже выедут на место, чтобы лично посмотреть баню. А затем привезут, смонтируют. Так что тут все под ключ, точнее – под веник.

Кстати, веники тут тоже есть, а еще – деревянные окна, ковши, веера, шапочки, кремы и скрабы, а также множество других качественных аксессуаров для бани.

















Товары для бани в "Техно Лит" / Фото: amic.ru

ТВК "Гранд Арена"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 180

Тел. магазина: 8-909-503-1109

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*GFS ("ДжиЭфЭс")

ИП Полуэктов Денис Сергеевич

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