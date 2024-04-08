Идеальный спутник на любой дороге: "Автоцентр АНТ" приглашает на тест-драйв JAECOO J7

Только в апреле 2024 года брутальный кроссовер можно купить на особых условиях

08 апреля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8K94fw

JAECOO J7 / Фото: Антон Мелешкин

Стильный и элегантный, настоящий исследователь и источник незабываемых впечатлений, он – JAECOO J7 (Джейку Джей 7). Брутальный кроссовер – выбор тех, кто ценит комфорт, стиль и мощь в одном автомобиле. Надежный кузов, мощный двигатель и превосходная проходимость делают его идеальным партнером как для повседневных городских поездок, так и для дальних путешествий. Барнаульский Автоцентр АНТ представляет вниманию функциональный автомобиль. Хотите испытать возможности JAECOO J7? Записывайтесь на тест-драйв в дилерском центре. А для тех, кто уже готов воплотить мечту о новом автомобиле в жизнь, действует привилегия – до 740 тыс. руб. на покупку JAECOO J7 2023 года до конца апреля текущего года. А покупателям, показавшим данную статью, – индивидуальный ценный подарок от Автоцентра АНТ.

Компаньон, с которым точно по пути

Экстерьер JAECOO J7 выполнен в элегантном и стильном дизайне, который не оставит равнодушным ни одного автолюбителя. Уверенный, напористый, но не кричащий, сочетает в себе брутальность и эстетику классического внедорожника. Броский элемент бампера – решетка радиатора с хромированными вертикальными линиями, а также дерзкий рисунок светодиодной оптики подчеркивают характер автомобиля и привлекают внимание на дороге.

Благодаря световой температуре фар, приближенной к естественному освещению, авто поддерживает максимальную безопасность управления практически в любых погодных условиях.

JAECOO J7 / Фото: Антон Мелешкин

Двигатель JAECOO J7 объемом 1,6 литра и мощностью 186 лошадиных сил обеспечивает автомобилю быстрый разгон.

Кроссовер оснащен функцией бесконтактного открывания багажника и выдвигающимися дверными ручками на электроприводе, которые не примерзают на морозе.

Автомобиль оснащен большими 19-дюймовыми литыми колесными дисками, которые выполнены из высококачественного алюминиевого сплава и придают ему стильный и эффектный вид. А зеркала заднего вида на стойках – эстетичная деталь, которая перекликается с другими интересными штрихами экстерьера авто.

JAECOO J7 / Фото: Антон Мелешкин

Надежный и безопасный

Салон JAECOO J7 сочетает в себе классические и современные элементы, обеспечивая комфорт и удобство для водителя и пассажиров. Удобные сиденья с функцией подогрева и вентиляции дарят максимальный комфорт во время поездки, а панорамная крыша позволяет наслаждаться видами окружающего мира.

Одной из главных особенностей JAECOO J7 являются его системы безопасности:

адаптивный круиз-контроль;

ассистент движения в пробках / интеллектуальный ассистент круиза;

система автоматического экстренного торможения;

система предупреждения о столкновении спереди;

предупреждение о покидании полосы;

система помощи при перестроении / аварийного удержания в полосе;

система помощи при смене полосы;

система авто переключения ближнего / дальнего света;

система мониторинга слепых зон;

предупреждение о заднем перекрестном столкновении.

Стильный дизайн, современные технологии и системы безопасности делают JAECOO J7 идеальным спутником на любой дороге.

Записывайтесь на тест-драйв в Автоцентре АНТ.

Автоцентр АНТ, официальный дилер бренда JAECOO в Барнауле

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.: (3852) 230-010

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