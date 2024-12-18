Идеальный старт. Выбери Omoda или Jaecoo в Автоцентре АНТ с выгодой до 800 тысяч

И получи подарок к Новому году

18 декабря 2024, 10:10, ИА Амител erid: LjN8KKr1C

Автомобиль Omoda / Фото: Семен Рогожников

Автоцентр АНТ предлагает жителям Алтайского края начать год с ярких впечатлений и драйва за рулем новенького автомобиля. Выберите лучший кроссовер 2024 года Omoda ("Омода") или Jaecoo ("Джейку") с привилегией до 800 тысяч рублей и получите приятный подарок в канун главного праздника зимы. Вас ждут стильные и технологичные модели, идеально подходящие как для города, так и для загородных поездок. Порадуйте себя и близких, приходите за приятной покупкой.

Полюбившиеся авто

1. Обновленный Omoda C5

Стильный кроссовер – воплощение динамики и современного дизайна. Обновленная решетка радиатора, яркие цвета и элегантные 18-дюймовые литые диски придают автомобилю изысканность и новизну.

Omoda C5 – это:

Безопасность на высоком уровне. Шесть подушек безопасности и самые современные системы помощи ADAS* обеспечат спокойствие на дороге. Доля высокопрочной стали в конструкции кузова более 78%, что гарантирует надежную защиту в любой ситуации.

Шесть подушек безопасности и самые современные системы помощи ADAS* обеспечат спокойствие на дороге. Доля высокопрочной стали в конструкции кузова более 78%, что гарантирует надежную защиту в любой ситуации. Технологичность. Забудьте о проводах – есть беспроводная зарядка для телефона мощностью 50 Вт и подключение Apple CarPlay* и Android Auto*.

Забудьте о проводах – есть беспроводная зарядка для телефона мощностью 50 Вт и подключение Apple CarPlay* и Android Auto*. Комфортный салон. Спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой, качественная шумоизоляция и премиальная аудиосистема Sony* с восемью динамиками создают идеальную атмосферу в салоне.

2. Jaecoo J7

Этот модный, красивый и элегантный кроссовер точно не затеряется в потоке машин. Он готов к поездкам как по городу, так и по загородным маршрутам. Уверен на разных типах дорог (включая грунтовые и заснеженные участки). Двигатель 1,6 л мощностью 150 л. с. обеспечивает уверенную динамику и экономичный расход топлива.

Jaecoo J7 – это:

Технологичный интерьер. 14,8-дюймовый сенсорный центральный дисплей под управлением восьмиядерного микропроцессора порадует плавностью и скоростью работы. Высокая четкость изображения, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей – все это сделает управление автомобилем максимально комфортным.

14,8-дюймовый сенсорный центральный дисплей под управлением восьмиядерного микропроцессора порадует плавностью и скоростью работы. Высокая четкость изображения, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей – все это сделает управление автомобилем максимально комфортным. Безопасность и защита. Семь подушек безопасности, корпус из высокопрочной стали (80%) и интеллектуальные системы ADAS заботятся о безопасности в любых дорожных условиях.

Автомобили Omoda и Jaecoo / Фото: Семен Рогожников

3. Jaecoo J8

Автомобиль создан для тех, кто выбирает лучшее: мощь, технологии и роскошь в каждой детали.

Jaecoo J8 – это:

Инновационная система полного привода. Распространение крутящего момента на задние колеса позволяет осуществлять повороты быстро и безопасно, адаптируясь к качеству дорожного покрытия.

Распространение крутящего момента на задние колеса позволяет осуществлять повороты быстро и безопасно, адаптируясь к качеству дорожного покрытия. Роскошный салон. Сиденья из натуральной кожи с вентиляцией и умеренным массажем, а также память настроек водительского сиденья с 12 регулировками обеспечивают максимальный комфорт.

Сиденья из натуральной кожи с вентиляцией и умеренным массажем, а также память настроек водительского сиденья с 12 регулировками обеспечивают максимальный комфорт. "Вкусная начинка". Есть HD*-дисплеи, видеокамеры с высоким разрешением и аудиосистема с чистым объемным звуком.

Есть HD*-дисплеи, видеокамеры с высоким разрешением и аудиосистема с чистым объемным звуком. Высокий уровень безопасности. Десять подушек безопасности, в том числе центральная, которые сводят к минимуму риск удара головой водителя и пассажира.

Кстати, Jaecoo J8 обладает отличными внедорожными характеристиками, поэтому он принял участие в захватывающем ралли "Шелковый путь". Именно на этом автомобиле титулованный гонщик Сергей Карякин проходил сложные испытания во время презентации флагманской модели. Пилот смог оценить возможности автомобиля сполна, преодолев непростой маршрут от поляны Азау у подножия Эльбруса до урочища Джилы-Су.

Новинки 2025 года

1. Omoda C7

Модель задает новые стандарты дизайна и воплощает в передовые технологии. Выверенные пропорции и элегантные изгибы, X-образная радиаторная решетка и обтекаемый силуэт носовой части – все это создает ощущение динамики и стиля.

Omoda C7– это:

Интеллектуальное освещение. Система умного динамического освещения эффектно переливается, создавая и меняя узоры в зависимости от ситуации. Россыпь светодиодных ламп по бокам переднего бампера придает авто футуристичный внешний вид.

Система умного динамического освещения эффектно переливается, создавая и меняя узоры в зависимости от ситуации. Россыпь светодиодных ламп по бокам переднего бампера придает авто футуристичный внешний вид. Яркий дизайн. Задние фонари с рисунком, напоминающим разряд молнии, работают при помощи новейшей технологии сверхкрасного освещения, обеспечивая яркое свечение.

Omoda C7 / Фото: Автоцентр АНТ

Успейте первым забронировать на особых условиях от Автоцентра АНТ стильный инновационный кроссовер Omoda C7 в 2024 году и получить индивидуальные условия годового сервисного обслуживания. Подробности в Автоцентре АНТ и по телефону +7 (3852) 230-030.

2. Jaecoo J5

Это компактный кроссовер для активного отдыха. В дизайне прослеживаются природные мотивы: решетка радиатора напоминает водопад, а обтекаемые линии кузова – гармонию горных пейзажей. Доступны две версии: с передним и полным приводом.

Jaecoo J5 / Фото: Автоцентр АНТ

Технологичные, современные, динамичные – именно так можно описать автомобили брендов Omoda и Jaecoo. А в Автоцентре АНТ сейчас еще и очень выгодные. На покупку моделей действует специальное новогоднее предложение с привилегией до 800 тысяч рублей и подарками.

Откройте для себя новые горизонты вместе с Автоцентром АНТ.

Официальный дилер Omoda & Jaecoo – Автоцентр АНТ

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 17:00

Отдел продаж: +7 (3852) 230-030

Сайт: omoda-ant22.ru, jaecoo-ant22.ru

*ADAS ("АДАС"); Apple CarPlay ("Эйпл КарПлей"); Android Auto ("Андроид Авто"); Sony ("Сони"); HD ("ЭйчДи")

ООО АНТ 2000

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