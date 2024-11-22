Идет похолодание. О погоде в Алтайском крае днем 22 ноября

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с

22 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет зимой / Фото: unsplash.com / Kyra Kleijnen

Похолодание ожидается в Алтайском крае днем 22 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит от -4 до +1 градуса с понижением в течение дня. В большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами гололедные явления и метели. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от 0 до -2 градусов, к концу дня похолодает до -5 градусов. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.