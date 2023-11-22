"Идти в бой". Победители специальной номинации рассказали о премии и вере в успех

Михаила Дырова выбрали коллеги-предприниматели, а холдинг "Алтайлес" поделил победу с компанией "Росводоканал Барнаул"

22 ноября 2023, 12:30, ИА Амител

Церемония награждения победителей премии "Народный знак качества" прошла, и 21 статуэтка – уже в руках главных триумфаторов. Кому вручить 15 из них – выбрали вы, а мы расскажем о победителях закрытых номинаций. И в каждой из них – своя история.

"Закрываем глаза и поехали!"

Настоящей интригой обернулся выбор победителя в номинации "Персона Business FM Барнаул" – ведь все решали сами участники, ставшие героями сюжета на волне 90,7 FM. Это рубрика, где эксперты в своем деле, известные всему краю, отвечают на вопросы – в том числе о личном, о стремлениях, о том, чем руководствуются в бизнесе и в жизни.

Больше всего голосов предприниматели отдали за Михаила Дырова, генерального директора АО "ПКФ Силикатчик".

"Интересная премия, интересные вопросы, и ответы интересными получились. И в любом случае, участвуя в подобных премиях, каждый руководитель тоже презентует себя и свою компанию, свой продукт. Мне понравилось", – поделился эмоциями победитель в номинации "Персона Business FM Барнаул" Михаил Дыров.

По его словам, премия "Народный знак качества" – отличный способ представителям бизнес-сообщества поделиться своим опытом с молодыми предпринимателями, чтобы они "не боялись, что не получится".

Вот вам совет от известного руководителя: "Надо нырять, идти в бой, и затем уже разбираться. Начинаешь новую работу – да, у тебя куча сомнений. Но – закрываем глаза и поехали".

"Награда от „Амител” – это в самое сердце"

Неожиданностью для ООО "Лесная холдинговая компания "Алтайлес" стала победа в номинации "Ньюсмейкер года".

"Холдинг „Алтайлес" благодарит за высокую оценку нашей информационной работы. Кому как не нам понимать силу слова и знать, насколько важно качественно взаимодействовать с журналистами. И мы гордимся, что в этом году это у нас получилось особенно хорошо. Получать награду всегда приятно, а получать такой знак качества от профессионалов своего дела – информационного агентства „Амител” – это в самое сердце", – отметила в ответном слове помощник генерального директора по связям с общественностью компании Ольга Лисица.

Интересно, что в этой номинации победителей оказалось двое. Главный редактор "Амител" Елена Пацар вручила статуэтку и представителю "Росводоканала Барнаул" – Татьяне Вражевской.

"Спасибо! Сфера ЖКХ – обычно это тишина, когда все хорошо, и реакция, когда все плохо. Спасибо amic.ru, что помогают нам показывать потребителям, что у нас компания с душой, с неравнодушием к потребителям. И, помимо основной деятельности, у нас есть и социальная, и волонтерская", – отметила Татьяна Вражевская*Business FM ("Бизнес ФМ").