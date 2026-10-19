Молиться некрещеному не запрещено

19 октября 2026, 14:50, ИА Амител

Молитва / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) сообщил "Абзацу", что некрещеные люди могут найти поддержку в трудных жизненных ситуациях через искреннюю молитву к Богу или святому мученику Уару. По его словам, это не противоречит церковным правилам и может стать началом духовного пути человека, ведущего к принятию таинства.

"Молиться можно Богу, потому что Он един для всех. Также за некрещеных традиционно ведает святой мученик Уар. Специальной молитвы для них нет — все зависит от того, что человеку надо. Молиться некрещеному никому не запрещено, это не богохульство и не нарушение канонов. Но если у человека возникло такое желание в душе, то, конечно, он может покреститься", — отметил иеромонах Феодорит.

Священнослужитель подчеркнул, что выбор небесного покровителя при первом посещении храма часто зависит от внутреннего чувства доверия. Отсутствие церковного статуса не мешает человеку вступить в духовное общение.

"Любой человек может креститься, если он этого хочет, никаких запретов здесь нет. Сама молитва зависит не от факта крещения, а от потребностей молящегося, но пройти обряд все же необходимо", — добавил иеромонах Феодорит.

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