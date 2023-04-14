Игоря Гиркина-Стрелкова проверят на дискредитацию ВС РФ

Его также подозревают в присвоении донатов, которые он собирал на СВО

14 апреля 2023, 14:44, ИА Амител

Телеграм-канал Стрелкова

Женщина из Новосибирска обратилась к правоохранителям с просьбой проверить экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова на дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что проверять его будут как в Санкт-Петербурге, так и в Москве.

"По мнению обвинителей, 20 марта он выложил ролик, где оскорблял власть, советовал молчать, а не оправдываться и обвинил руководство страны в том, что военные действия не начались в 2014 году. Когда, с его слов, от Харькова до Одессы можно было дойти практически без единого выстрела", – сказано в сообщении.

Также правоохранителей просят присмотреться к донатам, которые Гиркин-Стрелков собирал на помощь участникам СВО. Обвинители предполагают, что деньги он мог присвоить.