Игоря Николаева госпитализировали в тяжелом состоянии
Артисту могут сделать операцию на сердце
15 сентября 2023, 16:30, ИА Амител
Кадр: YouTube-канал "Авторадио"
Музыканта Игоря Николаева в тяжелом состоянии госпитализировали из-за проблем с сердцем. Как пишет "112", сейчас артист находится в палате интенсивной терапии.
Отмечается, что серьезные проблемы с сердцем возникли у него еще в январе. Тогда Николаева срочно госпитализировали и сделали операцию – поставили два стента.
Однако вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве не сняли. Решение о новой операции примут уже на днях.
Mash отмечает, что сейчас композитор не отвечает на звонки и не дает комментарии.
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