Игоря Николаева госпитализировали в тяжелом состоянии

Артисту могут сделать операцию на сердце

15 сентября 2023, 16:30, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал "Авторадио"

Музыканта Игоря Николаева в тяжелом состоянии госпитализировали из-за проблем с сердцем. Как пишет "112", сейчас артист находится в палате интенсивной терапии.

Отмечается, что серьезные проблемы с сердцем возникли у него еще в январе. Тогда Николаева срочно госпитализировали и сделали операцию – поставили два стента.

Однако вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве не сняли. Решение о новой операции примут уже на днях.

Mash отмечает, что сейчас композитор не отвечает на звонки и не дает комментарии.

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