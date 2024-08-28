Игоря Стрелкова признали склонным к побегу

Соответствующая отметка появилась в его деле

28 августа 2024, 23:34, ИА Амител

Игорь Стрелков / Фото: соцсети

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) признали склонным к побегу. Как сообщает Telegram-канал Mash, соответствующая отметка появилась в его деле, а сегодня, 28 августа, его поставили на учет.

По данным канала, Стрелков позвонил жене из колонии и заявил, что его взяла на карандаш дисциплинарная комиссия.

Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за экстремизм. Кроме того, ему на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР виновным себя не считает. Позднее суд признал приговор законным и Стрелкова перевели в колонию.