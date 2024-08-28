Игоря Стрелкова признали склонным к побегу
Соответствующая отметка появилась в его деле
28 августа 2024, 23:34, ИА Амител
Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) признали склонным к побегу. Как сообщает Telegram-канал Mash, соответствующая отметка появилась в его деле, а сегодня, 28 августа, его поставили на учет.
По данным канала, Стрелков позвонил жене из колонии и заявил, что его взяла на карандаш дисциплинарная комиссия.
Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за экстремизм. Кроме того, ему на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР виновным себя не считает. Позднее суд признал приговор законным и Стрелкова перевели в колонию.
06:04:38 29-08-2024
Изя Гиркин не басмач, таки, чтобы побеги из тюрьмы устраивать.
07:18:11 29-08-2024
Ссыкливая чиновничья рать честным не доверяет.
10:24:46 29-08-2024
Гость (07:18:11 29-08-2024) Ссыкливая чиновничья рать честным не доверяет.... А с чего вы решили, что он честный? Он вам сам это сказал?
07:32:54 29-08-2024
Я думаю там до инсульта или инфаркта, совсем не много осталось. Если конечно не сведёт сам счёты с жизнью
08:07:29 29-08-2024
Такие как Стрелков должны сидеть не в тюрьме а в генштабе. А те кто сидят в генштабе, должны сидеть в тюрьме.
08:46:12 29-08-2024
Наглядное пособие, что происходит после того, как патриоты перестают быть полезными государству.
09:03:01 29-08-2024
Гость (08:46:12 29-08-2024) Наглядное пособие, что происходит после того, как патриоты п... Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка.
10:26:05 29-08-2024
Гость (09:03:01 29-08-2024) Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка. ... Юродствовать не надо, гражданин оппик. И то, что вы пока не сосед Гиркина - это только временная недоработка органов.
13:15:48 29-08-2024
Гость (10:26:05 29-08-2024) Юродствовать не надо, гражданин оппик. И то, что вы пока не ... Да ладно я, но ведь и вы тоже. Пример Гиркина вам ни о чем не говорит?
09:42:28 29-08-2024
Представляю какие стримы сейчас бы записывал Стрелков. Там только одними стримами можно было бы изгнать укров из Курской области. Берешь в руку ноутбук и включаешь встрим и в полный рост на укрепы - укры в ужасе разбегаются.
10:44:18 29-08-2024
Изводят хороших военных специалистов. Тем более, они не воруют миллиардами.
13:53:07 29-08-2024
УФСИН опровергла фейк о присвоении Гиркину статуса "склонного к побегу".