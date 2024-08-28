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Игоря Стрелкова признали склонным к побегу

Соответствующая отметка появилась в его деле

28 августа 2024, 23:34, ИА Амител

Игорь Стрелков / Фото: соцсети
Игорь Стрелков / Фото: соцсети

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) признали склонным к побегу. Как сообщает Telegram-канал Mash, соответствующая отметка появилась в его деле, а сегодня, 28 августа, его поставили на учет.

По данным канала, Стрелков позвонил жене из колонии и заявил, что его взяла на карандаш дисциплинарная комиссия.

Напомним, что в конце января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за экстремизм. Кроме того, ему на три года запретили администрировать сайты. Причиной стали две публикации в Telegram, однако сам экс-министр ДНР виновным себя не считает. Позднее суд признал приговор законным и Стрелкова перевели в колонию.

Политика

Комментарии 12

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Гость

06:04:38 29-08-2024

Изя Гиркин не басмач, таки, чтобы побеги из тюрьмы устраивать.

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Гость

07:18:11 29-08-2024

Ссыкливая чиновничья рать честным не доверяет.

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Гость

10:24:46 29-08-2024

Гость (07:18:11 29-08-2024) Ссыкливая чиновничья рать честным не доверяет.... А с чего вы решили, что он честный? Он вам сам это сказал?

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Гость

07:32:54 29-08-2024

Я думаю там до инсульта или инфаркта, совсем не много осталось. Если конечно не сведёт сам счёты с жизнью

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Гость

08:07:29 29-08-2024

Такие как Стрелков должны сидеть не в тюрьме а в генштабе. А те кто сидят в генштабе, должны сидеть в тюрьме.

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Гость

08:46:12 29-08-2024

Наглядное пособие, что происходит после того, как патриоты перестают быть полезными государству.

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Гость

09:03:01 29-08-2024

Гость (08:46:12 29-08-2024) Наглядное пособие, что происходит после того, как патриоты п... Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка.

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Гость

10:26:05 29-08-2024

Гость (09:03:01 29-08-2024) Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка. ... Юродствовать не надо, гражданин оппик. И то, что вы пока не сосед Гиркина - это только временная недоработка органов.

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Гость

13:15:48 29-08-2024

Гость (10:26:05 29-08-2024) Юродствовать не надо, гражданин оппик. И то, что вы пока не ... Да ладно я, но ведь и вы тоже. Пример Гиркина вам ни о чем не говорит?

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Чудотворящие стримы

09:42:28 29-08-2024

Представляю какие стримы сейчас бы записывал Стрелков. Там только одними стримами можно было бы изгнать укров из Курской области. Берешь в руку ноутбук и включаешь встрим и в полный рост на укрепы - укры в ужасе разбегаются.

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Гость

10:44:18 29-08-2024

Изводят хороших военных специалистов. Тем более, они не воруют миллиардами.

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Гость

13:53:07 29-08-2024

УФСИН опровергла фейк о присвоении Гиркину статуса "склонного к побегу".

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