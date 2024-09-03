Игра в тумане. Хоккеисты "Динамо-Алтая" дома выиграли матч открытия нового сезона

Стартовая игра чемпионата ВХЛ против новокузнецкого "Металлурга" состоялась сегодня на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершилась с результатом 5:2 в пользу хозяев

03 сентября 2024, 21:43, ИА Амител

Игра "Динамо-Алтая" против "Металлурга" / Фото: amic.ru

Хоккеисты "Динамо-Алтая" дома выиграли матч открытия нового сезона. Стартовая игра чемпионата ВХЛ против новокузнецкого "Металлурга" состоялась сегодня на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершилась с результатом 5:2 в пользу хозяев.

Трибуны были полные, три тысячи болельщиков пришли на игру. Приехали и фанаты новокузнечан, которые изо всех сил поддерживали свою команду. Но как ни кричали задорно гости, счет на 13-й минуте первого периода при игре в численном большинстве (в формате 5 на 3) открыл новичок барнаульцев, нападающий Антон Вилков. Он пополнил состав "Динамо-Алтая" в нынешнее межсезонье, перейдя из "Рязани ВДВ". После первого перерыва на 26-й минуте защитник гостей Евгений Петриков при игре в равных составах сравнял счет – 1:1. Но на исходе 31-й минуты встречи нападающий барнаульцев Егор Рытьков с передачи Кирилла Шумилова вновь вывел динамовцев вперед – 2:1.

Трибуны взрывались от азарта. А надо льдом парил туман. Порой казалось, что фигуры хоккеистов мечутся в нем почти как призраки.

Хозяева до второго перерыва не сумели сохранить преимущество в счете. На 36-й минуте нападающий "Металлурга" Денис Дюрягин поразил ворота Никиты Дианова и восстановил равновесие – 2:2. До окончания второго периода счет не изменился. А в заключительной двадцатиминутке на 55-й минуте Артем Рожковский при игре в большинстве вновь вывел динамовцев вперед – 3:2.

Еще через минуту форвард динамовцев Артем Кокшаров в четвертый раз поразил ворота гостей. За полторы минуты до финальной сирены новокузнечане в надежде уйти от поражения заменили вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили пятый гол. За 15 секунд до окончания игры Александр Сорокин забросил шайбу уже в пустые ворота гостей. 5:2 победа динамовцев в стартовой игре чемпионата ВХЛ.

Следующий матч турнира барнаульцы вновь проведут на своем льду. 10 сентября в гости к команде Дмитрия Пархоменко приедет магнитогорская "Магнитка".