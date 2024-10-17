Игра вдолгую. Сколько денег россияне имеют на вкладах

Данные предоставили в ВТБ

17 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Деньги. Вклады и кредиты / Фото: pixabay.com

531 тысяча рублей – таков средний размер вклада клиентов массовой розницы ВТБ в 2024 году. Этот показатель превышает данные двух предыдущих лет, рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков на Finopolis 2024 ("Финополис").

По его словам, в прошлом году сумма депозита была в среднем на уровне 501 тысячи рублей, еще годом ранее – 520 тысяч.

Георгий Горшков напомнил, что в 2022 году ключевая ставка хоть и доросла до 20%, однако продержалась на этом уровне всего пару месяцев. В 2024-м ставка пока была ниже, от 16 до 19%, но при этом значение держится весь год. Эксперты, да даже и сама глава Центробанка Эльвира Набиуллина, не исключают рост.

"Вкладчики отказываются от крупных покупок и стараются все накопленные или свободные средства аккумулировать на депозитах, чтобы максимизировать свою доходность. В этом году мы наблюдаем рекордную сумму среднего чека в сегменте массовой розницы – 531 тысяча рублей", – сказал Георгий Горшков.

Как ранее сообщал ВТБ, на финансовом рынке страны появилась новая тенденция – банки постепенно смещают максимальную доходность. И теперь более выгодными стали среднесрочные вклады, а краткосрочные – менее интересными. В целом по стране почти половина вкладов открыто на срок от полугода до года. В ВТБ таких вкладов еще больше – 65%. А вот счетов на короткие сроки в банке теперь всего 12%. Это свидетельствует о том, что люди готовы размещать средства вдолгую.

Напомним, в текущем году банки уже неоднократно повышали ставки по накопительным продуктам. Например, сейчас максимальная ставка для новых вкладчиков по ВТБ-вкладу составляет 19,6% на три месяц и 21% – на шесть месяцев. А для действующих клиентов – 20-21%. В Сбере максимальная доходность достигла уровня 20%, если размещать деньги на вкладе сроком от семи до девяти месяцев. А в Газпромбанке ставка выросли до 19,8-20,5% по вкладам от трех до семи месяцев.