Играют все. Алтайская федерация шахмат и "Стройберг" поддержали инновационный детский сад

Барнаульский детсад № 56 имеет собственные методики обучения

22 апреля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFGDgkMv

Воспитанница барнаульского детсада №56 Аня Шостак / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как известно, шахматы – это гимнастика для ума. В барнаульском детском саду № 56 такой гимнастикой занимаются каждый день. Дети не просто играют – королевы, кони и пешки помогают юным барнаульцам во всем процессе обучения: от занятий с логопедом до физкультуры. Теперь делать это будет еще интереснее: в минувшую пятницу, 18 апреля, Алтайская федерация шахмат и завод "Стройберг" подарили детскому саду новые наборы классических шахмат, а также гигантские фигуры.

Шахматы с детского сада

Детский сад № 56 – инновационная образовательная площадка. Здесь есть свои методические разработки обучения через преподавание шашек и шахмат, в том числе с детьми, имеющими нарушения слуха и речи. Умение мыслить развивают через игровые формы.

"Например, логопед просит детей найти фигурки на шахматной доске на определенную букву. Инструктор по физической культуре проводит курс упражнений. А психолог учит саморегуляции, как вовремя сделать ход, как не расстроиться проигрышу и поддержать товарища", – рассказала amic.ru заведующая детсадом Людмила Гордеева.

В таком направлении здесь работают уже несколько лет. Когда встал вопрос по обновлению уже устаревших шахматных наборов – обратились в федерацию. Там высоко оценили вклад детского сада в популяризацию интеллектуального вида спорта. И подарили учреждению 20 настольных и три демонстрационных настенных магнитных набора, большую пластиковую шахматную доску 3,3 м с набором шахматных фигур 61 см (ими дети будут играть на улице), семь современных шахматных электронных часов.

Этому событию посвятили торжественное мероприятие. Сад посетила делегация представителей власти, а дети в ответ подготовили настоящий шахматный концерт со стихами, песнями и танцами.

Воспитанники барнаульского детсада , 56 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru (фото детей размещено с согласия руководства детского сада № 56)

"Я вам даже завидую"

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов поблагодарил руководство и воспитателей детсада за такой необычный и очень важный вклад в развитие шахмат и воспитание детей.

"Спасибо за то, что вы делаете. Вы дали совершенно новое направление развитию шахмат, разработали авторские методики. Я был просто восхищен, когда пару месяцев назад приехал к вам в гости", – отметил Артем Поломошнов.

Артем Поломошнов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Он уверен, что развивать этот вид спорта надо с раннего детства. Сегодня в регионе есть 23 садика в 12 муниципалитетов региона, где детей учат играть. На уровне школ направление развивается активнее – 360 школ в 63 городах и районах.

"Я вам даже немного завидую. Папа научил меня играть в детстве, и я занимался ими в детском саду, но у вас сейчас намного больше возможностей. Не все станут шахматистами, но поверьте, что всем это поможет в жизни", – обратился Поломошнов к детям и родителям.

"Воспитываем новое поколение"

С покупкой нового оборудования помог алтайский завод "Стройберг" – постоянный партнер Федерации в таких социальных проектах. Директор предприятия Михаил Дыров уверен: очень важно помогать в развитии юного поколения.

"Мы сегодня готовим свою смену. Ребята, которые прекрасно играют в шахматы – они и мыслят по-другому. И через 10–20 лет они принесут в общество правильные ценности. Да, важно тренировать мышцы, но еще важнее тренировать мозг, чем вы и занимаетесь", – сказал Дыров на торжественном открытии новой страницы шахматной истории сада.

Михаил Дыров / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Позднее в разговоре с корреспондентом amic.ru он добавил, что "Стройберг" поддерживает и другие проекты, в том числе и "Михутку".

"С одной стороны, социальные проекты – это важно для бизнеса. С другой стороны, мы уже сейчас помогаем готовить новые кадры, поддерживая экономику", – подчеркнул Михаил Дыров.

"Вы станете чемпионами"

В этот раз в гости в детский сад пришли и представители власти: сенатор и сразу два замминистра.

Сенатор Совета Федерации от Алтайского края Наталья Кувшинова отметила, как важна работа образовательного учреждения и поддержка детских инициатив в интеллектуальной деятельности.

"Дорогие ребята, вы еще станете чемпионами. Вами будет гордиться не только город и край, но и вся страна. Огромное спасибо всей команде воспитателей, родителям за то, что развиваете и поддерживаете такое важное дело. А Артем Поломошнов и Михаил Дыров – просто волшебники", – сказала Наталья Кувшинова.

Наталья Кувшинова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заместитель министра образования Алтайского края Ирина Фукс сообщила, что Минобр ценит такое волшебство – хорошее новое оборудование и возможности для детей. А замминистра спорта Иван Субочев заверил, что умение играть в шахматы будет помогать всю жизнь.

"Многие великие люди, руководители, философы, полководцы играли в эту игру, развивали свои навыки. Ребята, занимайтесь шахматами. А педагогам отдельное спасибо за такое рвение и энтузиазм в воспитании детей. Сегодня мы видим пример того, как маленькая идея может превратиться в действительно большое событие", – подчеркнул чиновник.

По его словам, Алтайский край стал шахматной столицей не только на карте России, но и на мировой арене. Не случайно в прошлом году в регионе проходило важное событие в мире шахматах: суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин. За краем наблюдал весь мир.

Барнаульский детсад № 56 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

АО "ПКФ "Силикатчик"

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