Игровая, спортзал, кабинет. Кто в Барнауле делает качественный ремонт на балконе?
Крупная компания "Каксвоим" выполняет не только отделку, но еще и остекление балконов, совмещает их с комнатой
30 октября 2023, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KRbDY
Что такое балкон? Вместительный склад для вещей? Намного больше. Он может быть удобной, функциональной и красивой зоной отдыха с уютными креслами и столиком, чтобы наслаждаться утренним кофе или вечерним закатом. А если там достаточно места, то даже – рабочей зоной или игровой для детей. Главное – подойти к его оформлению с фантазией и любовью. А поможет в этом компания по ремонту балконов "Каксвоим". Она оказывает высококачественные услуги по остеклению и отделке балконов как в Барнауле, так и по всей России.
Но ведь лето прошло
Делать ремонт на балконе можно не только в теплое время года. Опытные специалисты компании "Каксвоим" готовы выполнить работы любой сложности, независимо от сезона.
"Можно делать не только в теплый сезон, но и, конечно же, зимой. Зимой даже лучше, потому что выгоднее, сейчас у нас все цены заморожены до конца года", – говорят в компании.
Услуги компании
"Каксвоим" выполняет остекление и обшивку балконов "под ключ" и предлагает:
- Остекление балконов. Предлагает различные виды: теплосберегающие (энергосберегающие), солнцезащитные, шумозащитные, безопасные, вакуумные.
- Утепление и совмещение балкона с комнатой. Там можно будет разместить: рабочий кабинет, детскую комнату, спортзал, обеденную зону, игровую и т.д.
- Проведение электрики на балконе. Проведет электричество и установит люстры, светильники, выключатели, розетки, электроприборы и теплые полы;
- Встроенную мебель на балкон. Сконструирует функциональную мебель, которая сможет вместить одежду, детские игрушки, инструменты, стройматериалы, коробки, заготовки и т.д.
Для максимального удобства клиентов компания работает без выходных. Опытные мастера с многолетним стажем не только сделают из вашего балкона уютный уголок, но и уберут после себя весь мусор, чтобы вы сразу смогли насладиться полученным результатом.
Также компания бесплатно выезжает на замер с образцами материалов. А еще бесплатно прямо во время замера создает дизайн-проект будущего балкона. Вот уж точно "как своим".
"Каксвоим" (ИП Аникеев С. В.)
Адрес: Барнаул, ул. Германа Титова, 35а, 2 офис; 2 этаж
Тел.: +7-913-234-12-29
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