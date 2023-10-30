Крупная компания "Каксвоим" выполняет не только отделку, но еще и остекление балконов, совмещает их с комнатой

30 октября 2023, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KRbDY

Балкон / Фото: garetsvisual / freepik.com

Что такое балкон? Вместительный склад для вещей? Намного больше. Он может быть удобной, функциональной и красивой зоной отдыха с уютными креслами и столиком, чтобы наслаждаться утренним кофе или вечерним закатом. А если там достаточно места, то даже ­– рабочей зоной или игровой для детей. Главное ­– подойти к его оформлению с фантазией и любовью. А поможет в этом компания по ремонту балконов "Каксвоим". Она оказывает высококачественные услуги по остеклению и отделке балконов как в Барнауле, так и по всей России.

Но ведь лето прошло

Делать ремонт на балконе можно не только в теплое время года. Опытные специалисты компании "Каксвоим" готовы выполнить работы любой сложности, независимо от сезона.

"Можно делать не только в теплый сезон, но и, конечно же, зимой. Зимой даже лучше, потому что выгоднее, сейчас у нас все цены заморожены до конца года", ­– говорят в компании.

Услуги компании

"Каксвоим" выполняет остекление и обшивку балконов "под ключ" и предлагает:

Остекление балконов. Предлагает различные виды: теплосберегающие (энергосберегающие), солнцезащитные, шумозащитные, безопасные, вакуумные. Утепление и совмещение балкона с комнатой. Там можно будет разместить: рабочий кабинет, детскую комнату, спортзал, обеденную зону, игровую и т.д. Проведение электрики на балконе. Проведет электричество и установит люстры, светильники, выключатели, розетки, электроприборы и теплые полы; Встроенную мебель на балкон. Сконструирует функциональную мебель, которая сможет вместить одежду, детские игрушки, инструменты, стройматериалы, коробки, заготовки и т.д.













Примеры работ компании "Каксвоим" / Фото предоставлены организацией

Для максимального удобства клиентов компания работает без выходных. Опытные мастера с многолетним стажем не только сделают из вашего балкона уютный уголок, но и уберут после себя весь мусор, чтобы вы сразу смогли насладиться полученным результатом.

Также компания бесплатно выезжает на замер с образцами материалов. А еще бесплатно прямо во время замера создает дизайн-проект будущего балкона. Вот уж точно "как своим".

"Каксвоим" (ИП Аникеев С. В.)

Адрес: Барнаул, ул. Германа Титова, 35а ​, 2 офис; 2 этаж

Тел.: +7-913-234-12-29

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