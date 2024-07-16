Игры Дружбы, запланированные к проведению в России, перенесли

Некоторые спортсмены рассматривали их как главный международный турнир года

16 июля 2024, 20:10, ИА Амител

Штанга / Фото: pxhere.com/ru/photo/1558377

Как сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов, Всемирные игры дружбы, которые планировалось провести в России в 2024 году, перенесли на 2025-й. Об этом пишет РИА Новости.

"Официально я знаю, что Игры дружбы перенесли на следующий год", – сказал Агапитов на пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области чемпионата России по тяжелой атлетике.

По словам Агапитова, российские тяжелоатлеты рассматривали Всемирные игры дружбы как главный международный турнир года. После переноса турнира спортсмены получили приглашения в несколько стран для совместных сборов и матчевых встреч.

Напомним, Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу соревнований включили 33 летних вида спорта.