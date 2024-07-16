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Игры Дружбы, запланированные к проведению в России, перенесли

Некоторые спортсмены рассматривали их как главный международный турнир года

16 июля 2024, 20:10, ИА Амител

Штанга / Фото: pxhere.com/ru/photo/1558377
Штанга / Фото: pxhere.com/ru/photo/1558377

Как сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов, Всемирные игры дружбы, которые планировалось провести в России в 2024 году, перенесли на 2025-й. Об этом пишет РИА Новости.

"Официально я знаю, что Игры дружбы перенесли на следующий год", – сказал Агапитов на пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области чемпионата России по тяжелой атлетике.

По словам Агапитова, российские тяжелоатлеты рассматривали Всемирные игры дружбы как главный международный турнир года. После переноса турнира спортсмены получили приглашения в несколько стран для совместных сборов и матчевых встреч.

Напомним, Всемирные игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В программу соревнований включили 33 летних вида спорта. 

Спорт

Комментарии 5

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Гость

20:43:54 16-07-2024

надо как можно больше спортивных событий проводить!

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Гость

22:29:44 16-07-2024

Гость (20:43:54 16-07-2024) надо как можно больше спортивных событий проводить!... Да и фестивалей разных и праздников с салютами, а приграничные регионы пусть пока посидят в подвалах.

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Гость

20:59:24 16-07-2024

Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты...

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Гость

06:59:52 17-07-2024

Гость (20:59:24 16-07-2024) Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты...... Байден?

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Гость

06:59:33 17-07-2024

перенесли на 2025-й --- в этом году закончить не получилось?

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