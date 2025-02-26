Игры и поедание блинов на скорость. В парке "Изумрудный" пройдет праздник Масленицы

Приходите всей семьей, вход свободный

26 февраля 2025, 16:45, ИА Амител erid: 2W5zFGp6v7S

"Самая Русская Масленица" / Фото: Татьяна Алдабаева

Готовы от души повеселиться и встречать весну? 2 марта 2025 года Русское Радио Барнаул и парк "Изумрудный" приглашают барнаульцев на "Самую Русскую Масленицу". Традиционный праздник подарит атмосферу настоящего русского колорита с тематическими угощениями, музыкой и старинными забавами для всей семьи.

Что ждет гостей?

Весь "Изумрудный" превратится в большую праздничную площадку, где будут задорные русские забавы, семейные интерактивные зоны, фуд-корт с угощениями на любой вкус, а также аллея "Купцы да ремесленники".

На площади возле "Визит-центра" развернется главное действо: конкурсы с подарками, зажигательные народные танцы от ансамбля "Школьные годы", песни от городских коллективов – молодежного хора "Сибиряночка" и вокальной студии АлтГУ "СибириЯ". А еще – хороводы, прыжки через "костер" и бой подушками на бревне.

Выступление коллектива / Фото: Татьяна Алдабаева

Фишка программы – "Богатырская трапеза"* – соревнование по поеданию блинов на скорость. 24 февраля в эфире Русского Радио Барнаул стартовал отбор участников. Трех богатырей и богатырш выберут ведущие в эфире радиостанции, а еще двух – прямо на месте праздника. Готовы принять вызов?

Когда и где?

В Барнауле, в парке "Изумрудный", 2 марта 2025 года с 12:00 до 15:00. Вход свободный.

Приходите всей семьей, чтобы проводить зиму весело и встретить весну с улыбкой.

Интерактивная карта и программа мероприятия – по ссылке.

Специальный партнер мероприятия – "Лесной-2". Коттеджный поселок класса комфорт.

Партнер мероприятия – Автоцентр АНТ, официальный дилер Omoda ("Омода") и Jaecoo ("Джейку") в Алтайском крае и Республике Алтай.

Партнер мероприятия – агрохолдинг "Гудвилл", крупный производитель круп, хлопьев, муки и кукурузных палочек под брендом "Две кукурузы".

Партнер мероприятия – компания "Два Этажа", один из крупнейших застройщиков ИЖС в Алтайском крае.

Партнер мероприятия – Центр современной стоматологии YDent**. YDent – это индивидуальный подход к каждому пациенту, комфорт и высокий уровень сервиса.

Партнер "Богатырской трапезы" и мероприятия – гастромаркет "Днем с огнем". Не обязательно готовить дома самостоятельно. Гастромаркет "Днем с огнем" – где еда как любовь.

*На месте будет дежурить врач

** YDent ("ЮДент")

Возрастное ограничение 0+

ИП Шаповалова А. Д.

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