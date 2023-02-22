Игры на смартфоне: плохая привычка или отличный способ отвлечься от проблем?

Если не тратить на игры слишком много времени, то они могут быть даже полезными

22 февраля 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: cookie_studio / Freepik

В Сети периодически появляется информация о вреде компьютерных и мобильных игр. По мнению учёных, привычка много времени проводить у экрана гаджета может приводить к ухудшению зрения и развитию нездоровой "привязанности". Но это касается тех случаев, когда люди не умеют контролировать длительность игр и других занятий, предполагающих использование смартфона. Рассказываем, чем могут быть полезны современные и весьма разнообразные игры на андроид.

О пользе игр

Скуку и недостаток положительных эмоций время от времени ощущает каждый. Не всегда у нас есть возможность отправиться на прогулку, чтобы получить радостные впечатления. Игры в этом случае становятся лёгким и доступным каждому способом "отвлечься". А это – не просто развлечение, но и способ снизить уровень стресса после тяжёлых рабочих будней.

И другие преимущества:

игры развивают такие навыки, как возможность сосредоточиваться и концентрировать внимание;

добиваясь успехов в игре и ставя новые рекорды, человек начинает чувствовать себя более уверенно;

разнообразие игр позволяет подобрать оптимальный для каждого человека вариант. Одним нравятся головоломки, другим – гонки, а кому-то по душе "стрелялки" (найти подходящий вариант можно в разделе популярного сайта с играми на андроид).

Важно: все перечисленные преимущества проявляется только в случае строгого дозирования времени игры. Несмотря на то, что гонки, аркады и прочие онлайн-развлечения очень увлекательны, забывать о реальных развлечениях специалисты не рекомендуют.

Где найти хорошие игры?

Далеко не у всех есть возможность играть онлайн. Намного удобнее скачать игры на андроид бесплатно и пользоваться ими в любом месте, в том числе если интернет внезапно пропадёт. Огромный каталог игр самых разных жанров (приключения, аркады, драки, квесты, гонки, стратегии и многое другое) можно найти здесь: https://android-station.ru/rpg. Благодаря такому разнообразию и ежедневным новинкам подобрать подходящий вариант сможет любой геймер.

Чтобы процесс скачивания был комфортным, а результат не разочаровал вас, перед установкой игры на ваше устройство проверьте соответствие гаджета минимальным техническим требованиям.

При грамотном подходе и умении контролировать их продолжительность мобильные игры принесут вам только положительные эмоции.

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