"Игры сильных". В Барнауле пройдет захватывающий турнир по военно-тактическим играм

Мероприятие посвящено Дню Героев Отечества

18 ноября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KRWDj

Участник игры / Фото из архива "Легион 22"

14 и 15 декабря 2024 года в Барнауле пройдет открытый турнир для тех, кто готов испытать себя. Автономная образовательная организация "Легион 22" приглашает всех желающих принять участие в военно-тактической игре "Игры сильных", приуроченной ко Дню Героев Отечества.

Использование комплекса "Фаертаг" и открытая тактическая площадка создадут реалистичные условия боя, где участники смогут проявить стратегическое мышление, силу и решительность.

Принять участие в турнире может каждый, кто старше 18 лет. Для этого нужно собрать команду, подать заявку и приготовиться к увлекательному приключению.

Подробности и условия участия узнавайте на сайте организатора .

Иллюстрация предоставлена организатором

АНОО ДПО "Легион 22"

Адрес: Барнаул, Рыбозаводской проезд, д. 42, оф. 204,

Тел.: 8-913-272-88-48

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