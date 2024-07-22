ИИ столкнулся с ограничениями для своего развития
Нейросетям не хватает открытых данных для изучения
22 июля 2024, 08:00, ИА Амител
Развитие искусственного интеллекта сталкивается с проблемой ограниченного доступа к данным.
Согласно исследованию, проведенному в рамках проекта Data Provenance Initiative, многие ресурсы в интернете начали ограничивать использование своих данных. Это может негативно сказаться на обучении мощных систем искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание New York Times.
В ходе анализа более чем 14 тысяч доменов, которые используются в трех основных базах данных для обучения искусственного интеллекта, была выявлена тенденция к "кризису согласия". Оказалось, что около 5% всех данных и 25% самых ценных данных уже ограничены с помощью протокола "исключения роботов" (Robots Exclusion Protocol). Этот протокол позволяет владельцам сайтов блокировать автоматическое получение данных.
Кроме того, почти 45% данных из набора данных C4 теперь ограничены условиями обслуживания сайтов. Новая политика ограничений будет распространяться не только на компании, разрабатывающие искусственный интеллект, но и на ученых, исследователей и некоммерческие организации, использующие веб-данные.
08:16:07 22-07-2024
На то и искусственный - не до образованный..
08:32:15 22-07-2024
Винтиков не хватает.
09:39:56 22-07-2024
Во! Умственно ограниченный - искусственный интеллект), к чему пришли)
10:12:22 22-07-2024
а потом этот тупень подумает что человечество его враг, запрещающий доступ к инфе.
назовет себя скайнет, и превед сказал медвед.
10:50:46 22-07-2024
Мусик (10:12:22 22-07-2024) а потом этот тупень подумает что человечество его враг, запр... Не подсказывай ему.😁
11:04:58 22-07-2024
Гость (10:50:46 22-07-2024) Не подсказывай ему.😁... если он будет нарабатывать базу по таким как я - выше уровня плинтуса не научится.
так и будет копирайтить.
10:49:17 22-07-2024
В какой-то момент журналисты вместо технологии ИИ стали писать просто ИИ и все поверили, что ИИ существует. Вы тупые? Это как поверить в существование лекарства от старости. Никакого скайнета никогда не будет. Есть тупо компьютеры с возможность обработки огромной информации.
11:42:19 22-07-2024
Гость (10:49:17 22-07-2024) В какой-то момент журналисты вместо технологии ИИ стали писа... и что же такое непостижимое есть в верхних отростках кожаных мешков, что это нельзя повторить?
20:39:03 22-07-2024
Мусик (11:42:19 22-07-2024) и что же такое непостижимое есть в верхних отростках кожаных... Пока технологии сильно зависят от человека и если мы, люди, можем отказаться от них (будет трудно, но возможно), то им всё ещё требуется регулярное техобслуживание, которое ни один робот сам себе пока делать не умеет.
14:46:23 22-07-2024
Как стар я стал, я помню когда такие же надежды возлагали на технологию "интернет". "Невообразимые возможности для обучения и доступ к культуре всего человечества" - говорили они. А к чему все пришло? К просмотру тупняков из Тик-Тока, милиардные просмотры тупых реперов и эскортниц.
14:50:25 22-07-2024
Гость (14:46:23 22-07-2024) Как стар я стал, я помню когда такие же надежды возлагали на... Как будто раньше толпы народа в музеи и театры выстраивались. Кино и цирк - вот это да.
20:44:24 22-07-2024
Гость (14:46:23 22-07-2024) Как стар я стал, я помню когда такие же надежды возлагали на... А ещё раньше то же самое возлагали на телевидение, которое должно было нести образовательную функцию, а нынче имеет эффект прямо противоположный. Даже поговорка появилась: Насмотрелся в ящик и сыграл в ящик.