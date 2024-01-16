Илон Маск поддержал идею провести мирную конференцию по Украине в Швейцарии
Зеленский подчеркивал, что стать участником мирного саммита сможет любая страна, уважающая "суверенитет и территориальную целостность Украины"
16 января 2024, 19:29, ИА Амител
Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею провести мирный саммит по Украине в Швейцарии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой провести мирный саммит самого высокого уровня по ситуации на Украине, сообщает "Лента.ру". Как рассказала политик на пресс-конференции, она подтвердила, что страна готова организовать подобное мероприятие.
"Надеюсь, что это произойдет", – написал бизнесмен, заявив, что пришло время закончить с гибелью людей в конфликте.Отметим, что Зеленский подчеркивал, что стать участником мирного саммита сможет любая страна, уважающая "суверенитет и территориальную целостность Украины". В частности, Киев хотел бы видеть и государства Глобального Юга, вроде Китая.
22:56:25 16-01-2024
не слушайте его! он ихний! билл гейтс-2! правнук джошуа холдемана!
07:20:30 17-01-2024
А вот это прям очень важно, что Илона поддержала… Вы идите еще у Цукерберга поинтересуйтесь, у Брина.
19:10:48 17-01-2024
Гость (07:20:30 17-01-2024) А вот это прям очень важно, что Илона поддержала… Вы идите е... цукерберги на гавайях бункер на глубине 1 км. строят.
07:27:19 17-01-2024
За 2 года они наверное уже штук 10 таких конференций провели, сами с собой договариваются