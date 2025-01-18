Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

Бизнесмен прокомментировал новое научное исследование

18 января 2025, 21:37, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Миллиардер Илон Маск предрек вымирание человечества. Об этом он написал в собственной соцсети X.

"Если мы перестанем рожать детей, человечества больше не будет", – прокомментировал он исследование, опубликованное в журнале Lancet.

По прогнозам ученых, коэффициент фертильности к концу столетия резко снизится по всему миру.

Ранее Илон Маск заявил, что ИИ стало невозможно обучать новой информации. Ее попросту не осталось в интернете.