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Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

Бизнесмен прокомментировал новое научное исследование

18 января 2025, 21:37, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher
Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Миллиардер Илон Маск предрек вымирание человечества. Об этом он написал в собственной соцсети X.

"Если мы перестанем рожать детей, человечества больше не будет", – прокомментировал он исследование, опубликованное в журнале Lancet.

По прогнозам ученых, коэффициент фертильности к концу столетия резко снизится по всему миру.

Ранее Илон Маск заявил, что ИИ стало невозможно обучать новой информации. Ее попросту не осталось в интернете.

Илон Маск

Комментарии 13

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Гость

21:49:48 18-01-2025

на Земле 8 ярдов и каждый день рождается больше, чем умирает.
этих чтобы занять и накормить сколько нужно.
а еще вода - мокрая и соль - соленая.
это про спич макса.
он точно долларовый миллиардер?



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Гость

22:10:40 18-01-2025

Гость (21:49:48 18-01-2025) на Земле 8 ярдов и каждый день рождается больше, чем умирает... Ну, может по рождаемости сейчас человечество находится на ПЛАТО (помните слово?))). А потом пойдет спад. Похоже, ученые уловили тенденцию. Сегодня в глобальном масштабе нормально, а завтра будет рождаться меньше и меньше.

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Гость

13:57:24 19-01-2025

Гость (22:10:40 18-01-2025) Ну, может по рождаемости сейчас человечество находится на П... За последние 100 лет население Земли увеличилось в 5 раз. Что же такого произошло за это время? Может телефонизация и изобретение привививок помогли? Да просто человек за последний век выкопал заначку из углеводородов, и прожирает ее со всей силы. Накопленная за миллионы лет нефть преобразуется в бензин и солярку, затем на производстве и сельхозтехникой уже превращается в еду. Мы едим нефть, не напрямую но косвенно. Так что будет, когда заначка закончится?

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Гость

23:07:34 18-01-2025

Гость (21:49:48 18-01-2025) на Земле 8 ярдов и каждый день рождается больше, чем умирает... Да миллиардер.
Именно поэтому он не думает про деньги.
А думает как власть, которую дают ему эти миллиарды, не упустить из своих рук, в руки не миллиардеров!
Поэтому он должен напугать человечество!... А потом предложить выход из этого страха...! И что бы он обязательно выиграл от этого выхода. А выигрыш, для него, это передача власти по наследству...! Как богатства и должности... В последнее время.

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Гость

08:42:39 19-01-2025

Гость (21:49:48 18-01-2025) на Земле 8 ярдов и каждый день рождается больше, чем умирает... Весь цивилизованный мир вымирает, во всех развитых странах рождаемость ниже коэффициента 2 - двое взрослых не рожают даже двоих детей, чтобы заместить себя, а плюс еще смертность по немедицинским причинам. Рождаемость в белом мире падает. Растет только в странах третьего мира типа Нигера. Это ли не вымирание?

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Гость

22:33:43 18-01-2025

Планета перенаселена человеками (8 млрд уже и темпы роста не убывают!), а помешанный на бабле "гений" предрекает "вымирание"!? Уж разве что сам под диктовку Мирового правительства готовит кирдык избыточной "биомассе" от жижи против очередного "ковида", ядерной войны или какой-нибудь иной искусственной пакости?

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Гость

13:12:48 19-01-2025

Гость (22:33:43 18-01-2025) Планета перенаселена человеками (8 млрд уже и темпы роста не... Вы не в теме. Темпы роста убывают. И достаточно сильно. Даже в Китае уже начало сокращаться население, за 2022 год их стало меньше на 1,5 млн человек. Пока мировое население увеличивается, преимущественно, за счет Африки. Но и там наблюдается быстрое снижение. Белые вымирают все быстрее.

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Гость

22:34:33 18-01-2025

если проводить экспансию в космос то и 8 ярдов немного.
сколько там экзопланет нашли?
другой вопрос сколько световых лет до ближайшей.
нет, может маск какой-то принципиально новый двигатель изобрел, или что-то с пространством-временем знает как и что подкрутить.

если нет, то 8 ярдов это УЖЕ много. учитывая, что жить комфортно можно не везде, и кушать все хотят минимум три раза в день и не кашу из пластика как на плюке.
поэтому более вероятен сценарий, когда, популяцию будут подкручивать, приводя к оптимальному количественному состоянию.

тестирование всякого рода вирусов, как бы намекает.

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Гость

00:23:10 19-01-2025

Человечество спасут перелет на Марс и посадки там картофеля и яблонь.

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Гость

04:35:37 19-01-2025

Главный "эксперт"... Пустой кувшин громко звенит.

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Гость

13:14:28 19-01-2025

Гость (04:35:37 19-01-2025) Главный "эксперт"... Пустой кувшин громко звенит.... Правильно он говорит. Только слепой не видит демографической катастрофы белой расы. А пустой кувшин у вас на плечах.

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Гость

08:49:46 19-01-2025

отличная новость!

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Абрамыч

18:12:30 20-01-2025

Вымирание неминуемо. Можно просчитать. Но есть уже новый вид на смену сапиенсу.

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