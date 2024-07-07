Илон Маск предупредил об опасности WhatsApp

Он отреагировал на обсуждения о сквозном шифровании

07 июля 2024, 08:31, ИА Амител

Смартфоны / Фото: pxhere.com

В субботу американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил об опасности использования мессенджера WhatsApp от компании Meta Platforms*. Он отметил, что этот сервис не обеспечивает надежную защиту пользовательских данных.

Маск отреагировал на обсуждение в социальной сети X о том, что сквозное шифрование в WhatsApp позволяет полностью защитить переписку в чатах сервиса.

"WhatsApp вообще не является безопасным", – написал миллиардер в ответ на комментарий о том, что, несмотря на заявления мессенджера о приватности обсуждений, пользователи получают в Сети рекламу, связанную с темами их чатов.

В апреле газета Wall Street Journal сообщила, что компания Apple была вынуждена удалить из своего магазина приложений App Store в Китае мессенджер WhatsApp и соцсеть Threads, принадлежащие Meta Platforms*, по требованию властей КНР из соображений национальной безопасности.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.