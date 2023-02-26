Илон Маск счел события на киевском майдане в 2014 году госпереворотом

Вместе с тем он поставил под сомнение честность избрания Януковича

26 февраля 2023, 10:55, ИА Амител

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что события на киевском майдане в 2014 году были государственным переворотом. Так американский предприниматель в своей соцсети прокомментировал в Twitter статью политолога Джона Миршаймера "Почему украинский кризис – вина Запада", пишет NEWS.ru.

"По поводу честности тех выборов имелись вопросы, но то несомненно был переворот", – оставил комментарий Маск.

Отметим, что в публикации Миршаймера утверждается, что свержение избранного пророссийского президента Украины Виктора Януковича явилось для российского лидера Владимира Путина последней каплей, переполнившей чашу терпения по отношению к Западу. При этом политолог согласился с российской трактовкой Майдана-2014, который считают госпереворотом.