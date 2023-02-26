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Илон Маск счел события на киевском майдане в 2014 году госпереворотом

Вместе с тем он поставил под сомнение честность избрания Януковича

26 февраля 2023, 10:55, ИА Амител

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что события на киевском майдане в 2014 году были государственным переворотом. Так американский предприниматель в своей соцсети прокомментировал в Twitter статью политолога Джона Миршаймера "Почему украинский кризис – вина Запада", пишет NEWS.ru.

"По поводу честности тех выборов имелись вопросы, но то несомненно был переворот", – оставил комментарий Маск.

Отметим, что в публикации Миршаймера утверждается, что свержение избранного пророссийского президента Украины Виктора Януковича явилось для российского лидера Владимира Путина последней каплей, переполнившей чашу терпения по отношению к Западу. При этом политолог согласился с российской трактовкой Майдана-2014, который считают госпереворотом.

Комментарии 3

  • Даже Илон Маск понял
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Дошло таки.
    26 февраля, Гость   Ответить
  • Не каждый переворот есть Революция! Что бы понимал этот Маск, внук главного технократа Канады 30-х годов Джошуа Холдемана, в дворцовых переворотах и народных революциях...!? Приходит в уже готовые проекты с чемоданом денег (не понятного происхождения), выдавливает всех основателей из правления, и остаётся "единоличным" владельцем чего-то нового в мире...! Не хило так устроился тип!? Ему пророчат место Клауса Шваба в мировой элите, говорящей головы Глубинного Государства, вот и делает он всяческие "полит" высказывания... Пытается в политическую элиту затисаться!.. а Билл Гейтс ему в этом на пятки наступает... Блин... Когда знаешь хотя бы немного их подковёрной возни, так смешно их наблюдать...
    26 февраля, Гость   Ответить
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