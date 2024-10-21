Илон Маск высказался против продвижения инклюзивности в играх

Это, по его словам, приводит к тому, что игры становятся скучными и теряют свою ценность

21 октября 2024, 19:05, ИА Амител

Геймпады / Фото: pxhere.com/ru/photo/650323

В игровой индустрии активно обсуждается тема DEI, особенно после того как компании начали активно продвигать свои проекты. Многие, включая Илона Маска, владельца Tesla и X, выражают обеспокоенность тем, что принудительное внедрение DEI может разрушить игры. Об этом сообщает Tech4Gamers.

DEI – это комплекс мер, направленных на обеспечение представленности и равноправия для исторически недопредставленных групп. Однако попытки внедрить инклюзивность в игры могут привести к тому, что повествование станет скучным и потеряет свою художественную ценность.

Илон Маск выразил обеспокоенность этой тенденцией в своем обращении в X. Маск призвал сделать видеоигры снова интересными, подчеркнув, что проблема с "вирусом DEI" и "woke mind" может привести к тому, что игры станут скучными и потеряют свою художественную ценность. Многие поддержали его точку зрения, согласившись, что принудительная интеграция "повестки" делает игру менее увлекательной.

Некоторые разработчики также начали выступать против этой тенденции. Например, Томас Малер, директор серии игр Ori, заявил, что не будет принуждать своих коллег к использованию DEI.