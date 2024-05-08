IMB: Китай резко поднял тариф на поставки в Россию и Белоруссию

Решение связано с уменьшением количества свободных контейнеров и пробками на границе

08 мая 2024, 17:55, ИА Амител

Грузовые контейнеры / Фото: unsplash.com

Тарифы на прямые железнодорожные поставки из Китая в Россию и Белоруссию выросли на 500-800 долларов, а ставки морских фрахтов – до 1,5 тысячи долларов. Об этом сообщает портал Infotrans Media Belarus.

По информации издания, инициатором повышения стоимости стала китайская сторона. Решение связано с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае и пробками на границе. Кроме того, свободных мест на судах из КНР в мае уже нет – небольшие "окошки" остались лишь на самый конец месяца и начало июня.

Ранее "Ъ" со ссылкой на участников рынка писал, что российским перевозчикам приходится отказываться от покупки грузовиков в лизинг из-за роста ставок по договорам. При выкупленной фуре прибыль с 1 км составляет около 25 рублей, но при эксплуатации более пяти-семи лет доход снижается почти вдвое.