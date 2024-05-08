IMB: Китай резко поднял тариф на поставки в Россию и Белоруссию
Решение связано с уменьшением количества свободных контейнеров и пробками на границе
08 мая 2024, 17:55, ИА Амител
Тарифы на прямые железнодорожные поставки из Китая в Россию и Белоруссию выросли на 500-800 долларов, а ставки морских фрахтов – до 1,5 тысячи долларов. Об этом сообщает портал Infotrans Media Belarus.
По информации издания, инициатором повышения стоимости стала китайская сторона. Решение связано с уменьшением количества свободных контейнеров в Китае и пробками на границе. Кроме того, свободных мест на судах из КНР в мае уже нет – небольшие "окошки" остались лишь на самый конец месяца и начало июня.
Ранее "Ъ" со ссылкой на участников рынка писал, что российским перевозчикам приходится отказываться от покупки грузовиков в лизинг из-за роста ставок по договорам. При выкупленной фуре прибыль с 1 км составляет около 25 рублей, но при эксплуатации более пяти-семи лет доход снижается почти вдвое.
18:20:24 08-05-2024
Китаёзы никогда не будут друзьями.
Они мать родную продадут, купят и снова перепродадут ... .
Более 20 раз в 90х был у чайников (China)
19:38:58 08-05-2024
Гость (18:20:24 08-05-2024) Китаёзы никогда не будут друзьями. Они мать родную прод... а кто будут друзьями?
19:12:50 08-05-2024
Что "сдулся" СИ?Пошел на поводу у Макрона и международной "гинекологине"?
19:58:42 08-05-2024
Наглая нажива на наших проблемах. Должны и нами применяться ограничения повышение цен и тарифов, пошлин потому что это рынок и нельзя позволять никому творить нам убыток и ущерб а также повышение цен в стране для народа.
12:25:30 21-05-2024
Гость (19:58:42 08-05-2024) Наглая нажива на наших проблемах. Должны и нами применяться ... Да, когда нефть продать больше некому, а купить товар больше не у кого. Примените ограничения....
22:04:42 08-05-2024
А в РФ есть ЖД и морские контейнеры и суда-контейнеровозы? Сами возить товары не можем?