Именную табличку повредили на Аллее десантников в Барнауле
Информацию передали полицейским
23 мая 2024, 17:01, ИА Амител
Табличка на Аллее десантников / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Неизвестные в Барнауле повредили именную табличку на Аллее десантников. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Сломана оказалась табличка с именем гвардии рядового Шалаева на Аллее 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.
Информацию об этом сразу передали в фонд имени Героя России В. А. Шаманова "Защитники Отечества" и в отдел полиции.
Табличку уже заменили на новую. Того, что повредил ее, ищут.
18:26:44 23-05-2024
Ничего святого за душой нет.