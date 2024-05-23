Именную табличку повредили на Аллее десантников в Барнауле

Информацию передали полицейским

23 мая 2024, 17:01, ИА Амител

Табличка на Аллее десантников / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Неизвестные в Барнауле повредили именную табличку на Аллее десантников. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Сломана оказалась табличка с именем гвардии рядового Шалаева на Аллее 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Информацию об этом сразу передали в фонд имени Героя России В. А. Шаманова "Защитники Отечества" и в отдел полиции.

Табличку уже заменили на новую. Того, что повредил ее, ищут.