"Ими гордится Барнаул". Арт-критик оценил творчество режиссера Евгения Бедарева

Известный алтайский режиссер недавно снял сериал "Молот ведьм" в жанре приключенческого этнического фэнтези

20 декабря 2024, 17:45, ИА Амител

Кадр из трейлера сериала "Молот ведьм"

Арт-критик Вадим Климов в колонке "Атмосферы" высказал свое мнение о творчестве Евгения Бедарева. Он удивился, что портрета барнаульского режиссера почему-то еще нет на стенде "Ими гордится Барнаул".

"Вышел сериал "Молот ведьм" режиссера Евгения Бедарева, когда-то работавшего на ГТРК "Алтай". Сценарий: Евгений Бедарев, Дмитрий Бедарев и др. Если кто из умников подумал, что это экранизация известнейшего одноименного трактата Генрикуса Инститора (Генгирих Крамер) о методах преследования ведьм, написанного в XV веке, то вы не угадали. "Молот ведьм" – это наш, российский, сериал в жанре приключенческого этнического фэнтези. Сюжет кратко: из секретного института по изучению магии города Калязина сбегает могущественная Хозяйка стихий. Она начинает превращать местных жителей в леших и русалок, а вокруг города возводит стену из заколдованного борщевика (аллюзия на малую родину Евгения Бедарева – Алтайский край). Противостоять ведьме вызываются программист Илья Муромцев, водитель скорой помощи Никита Добрынин и спортсмен Алеша Попов (аллюзия сами знаете на кого)", – указал Климов.

Он напомнил, что за Бедаревым уже числится несколько картин в таком жанре, это и "Пока цветет папоротник", и продолжение "Беловодье. Тайна затерянной страны". Все фильмы режиссера Бедарева – "В ожидании чуда", "Тариф новогодний" и "Домовой" – тоже сказки.

"Недавно один политический обозреватель мимоходом обвинил Бедарева в присвоение денег от проекта "Народное кино". Напомню, это была попытка собрать средства на фильм "Пока цветет папоротник". Никакие доводы, что кино вышло, а значит, деньги пошли на то, что режиссер обещал, на политобозревателя не подействовали. У него богатый опыт напиливать комменты. Заметно, что режиссер глубоко погружен в тему этно-фентези. Есть информация, что в 2025 году выйдет полнометражная картина "Последний хранитель Беловодья". Возможно, это старые наработки, которые долго лежали в студийных портфелях и, наконец, их выпустят", – отметил Климов.

Арт-критик подчеркнул, что в ставшем уже традиционном потоке криминальных и любовно-бытовых сериалов картины Бедарева выглядят своеобразно и даже нетрадиционно.

Более того, этому режиссеру страна обязана открытием большого артиста Александра Петрова. Его первая главная роль была в фильме "Пока цветет папоротник".