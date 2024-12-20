НОВОСТИКультура

"Ими гордится Барнаул". Арт-критик оценил творчество режиссера Евгения Бедарева

Известный алтайский режиссер недавно снял сериал "Молот ведьм" в жанре приключенческого этнического фэнтези

20 декабря 2024, 17:45, ИА Амител

Кадр из трейлера сериала "Молот ведьм"
Кадр из трейлера сериала "Молот ведьм"

Арт-критик Вадим Климов в колонке "Атмосферы" высказал свое мнение о творчестве Евгения Бедарева. Он удивился, что портрета барнаульского режиссера почему-то еще нет на стенде "Ими гордится Барнаул".

"Вышел сериал "Молот ведьм" режиссера Евгения Бедарева, когда-то работавшего на ГТРК "Алтай". Сценарий: Евгений Бедарев, Дмитрий Бедарев и др. Если кто из умников подумал, что это экранизация известнейшего одноименного трактата Генрикуса Инститора (Генгирих Крамер) о методах преследования ведьм, написанного в XV веке, то вы не угадали. "Молот ведьм" – это наш, российский, сериал в жанре приключенческого этнического фэнтези. Сюжет кратко: из секретного института по изучению магии города Калязина сбегает могущественная Хозяйка стихий. Она начинает превращать местных жителей в леших и русалок, а вокруг города возводит стену из заколдованного борщевика (аллюзия на малую родину Евгения Бедарева – Алтайский край). Противостоять ведьме вызываются программист Илья Муромцев, водитель скорой помощи Никита Добрынин и спортсмен Алеша Попов (аллюзия сами знаете на кого)", – указал Климов.

Он напомнил, что за Бедаревым уже числится несколько картин в таком жанре, это и "Пока цветет папоротник", и продолжение "Беловодье. Тайна затерянной страны". Все фильмы режиссера Бедарева – "В ожидании чуда", "Тариф новогодний" и "Домовой" – тоже сказки.

"Недавно один политический обозреватель мимоходом обвинил Бедарева в присвоение денег от проекта "Народное кино". Напомню, это была попытка собрать средства на фильм "Пока цветет папоротник". Никакие доводы, что кино вышло, а значит, деньги пошли на то, что режиссер обещал, на политобозревателя не подействовали. У него богатый опыт напиливать комменты. Заметно, что режиссер глубоко погружен в тему этно-фентези. Есть информация, что в 2025 году выйдет полнометражная картина "Последний хранитель Беловодья". Возможно, это старые наработки, которые долго лежали в студийных портфелях и, наконец, их выпустят", – отметил Климов.

Арт-критик подчеркнул, что в ставшем уже традиционном потоке криминальных и любовно-бытовых сериалов картины Бедарева выглядят своеобразно и даже нетрадиционно.

Более того, этому режиссеру страна обязана открытием большого артиста Александра Петрова. Его первая главная роль была в фильме "Пока цветет папоротник".

"Посмотрел первую серию "Молот ведьм", нормально. Ну такая себе сказочка на новый лад. А что я, впрочем, мог ожидать? В Барнауле любят вспоминать про артистов и режиссеров, родившихся на Алтае, но портрета Евгения Бедарева пока нет на стенде "Ими гордится Барнаул". Время не пришло или не то кино?" – задается вопросом Климов.

Фото: кадр из фильма

"Счастье в конверте". Бедарев показал в Барнауле фильм, после которого все плачут

Картина сценариста и режиссера с Алтая выходит в прокат 12 марта
НОВОСТИКультура

культура Кино Хорошие новости Мнения экспертов

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

18:33:31 20-12-2024

годная открыточная форматная киношка родни учредителей Зернобанка и МТМ "Мельник", очень молодцы

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:48 20-12-2024

Вадим, ты прав и Время не пришло и не то кино . Вот если Степино творчество вполне заслуженно каждый год изучают в Школах по программе "Школа России", ТО тут кагбе....знаешь, если надо объяснять, то не надо объяснять.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:55 21-12-2024

Гость (18:35:48 20-12-2024) Вадим, ты прав и Время не пришло и не то кино . Вот если Ст... а кто такой Степа?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров