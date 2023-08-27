Иммунолог рассказал о лучшем способе защититься от болезней осенью

Чтобы избежать заболеваний, нужно вовремя вакцинироваться

27 августа 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Иммунолог Николай Крючков рассказал о самом верном способе защититься от болезней осенью. Его слова передает "Лента".

Крючков отметил, что осень всегда отличается активностью болезней, а обезопасить себя можно своевременной вакцинацией.

“Оптимальный срок вакцинации от гриппа - это сентябрь-октябрь, не позже. От коронавирусной инфекции - каждые полгода от момента подтвержденного заболевания COVID-19 или от предыдущей вакцинации”, - сказал специалист.

Он также добавил, что укрепить иммунитет можно при помощи витаминов, но это поможет не всем.