Иммунолог рассказал о лучшем способе защититься от болезней осенью
Чтобы избежать заболеваний, нужно вовремя вакцинироваться
27 августа 2023, 22:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Иммунолог Николай Крючков рассказал о самом верном способе защититься от болезней осенью. Его слова передает "Лента".
Крючков отметил, что осень всегда отличается активностью болезней, а обезопасить себя можно своевременной вакцинацией.
“Оптимальный срок вакцинации от гриппа - это сентябрь-октябрь, не позже. От коронавирусной инфекции - каждые полгода от момента подтвержденного заболевания COVID-19 или от предыдущей вакцинации”, - сказал специалист.
Он также добавил, что укрепить иммунитет можно при помощи витаминов, но это поможет не всем.
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