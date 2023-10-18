Иммунолог рассказал, как нельзя лечить простуду
Эксперт отметила, что люди часто недооценивают простудные заболевания
18 октября 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала о том, как правильно лечиться при простуде. Ее слова передает "Москва 24".
По словам специалиста, люди часто недооценивают простудные заболевания, продолжают заниматься повседневными делами и обращают мало внимания на лечение. При этом болезнь может усугубиться, вызвать осложнения и перекинуться на окружающих.
Если вы обнаружили симптомы, нужно сразу же идти к врачу. Заниматься самолечением, а тем более самостоятельно выписывать себе антибиотики нельзя.
14:48:28 18-10-2023
Очень полезная статья)))))))))
15:21:36 18-10-2023
"Если вы обнаружили симптомы, нужно сразу же идти к врачу. " ----- Делать нечего. Мало того, что в поликлинике пока ждёшь своей очереди, еще какую-нибудь заразу подцепишь. Еще и время тратить на это. Если самочувствие удовлетворительное, а температура невысокая, самому можно лечиться: горячее обильное питьё и по возможности, чаще лежать, больше спать.
15:33:43 18-10-2023
мдааа... спасибо, просветили ))))
15:41:30 18-10-2023
Талон к врачу только через две недели. Что делать эти две недели? Не заниматься самолечением?
15:47:00 18-10-2023
Горожанка (15:41:30 18-10-2023) Талон к врачу только через две недели. Идете в поликлинику в регистратуре берете нулевой талон или идете в фильтр. и не нужно ждать 2 недели. как маленькие. чесслово
15:50:57 18-10-2023
Горожанка (15:41:30 18-10-2023) Талон к врачу только через две недели. Что делать эти две не... свистулька вы тульская. сегодня по телефону записался к терапевту на понедельник. где 2 недели? да и сидеть с нулевым талоном нет никакого желания.
22:32:05 18-10-2023
Гость (15:50:57 18-10-2023) свистулька вы тульская. сегодня по телефону записался к тера... Сиди две недели, если голова только шапку умеет носить. Я пошла в приемник и у врача была уже через 15 мин.
06:43:04 19-10-2023
Гость (22:32:05 18-10-2023) Сиди две недели, если голова только шапку умеет носить. Я по... одна палка, два струна. поёшь не знаешь кому. хоть бы читала кому и на что отвечаешь.
16:01:36 18-10-2023
Горожанка (15:41:30 18-10-2023) Талон к врачу только через две недели. Что делать эти две не... Если нужна срочная помощь врача, нужно идти в этот же день в фильтр или к дежурному врачу, который ведёт приём даже в выходные (до обеда, насколько помню). Предварительная запись в таком случае не нужна.
15:56:02 18-10-2023
чаще лежать, больше спать - т.е. в принципе вы не работаете раз можете себе позволить приболев просто поваляться пару дней?
16:03:09 18-10-2023
Гость (15:56:02 18-10-2023) чаще лежать, больше спать - т.е. в принципе вы не работаете... Я же пишу "по возможности". Пришёл с работы домой и не надо геройствовать - лег и лежи. И спать пораньше.
16:30:12 18-10-2023
Проверены все возможные народные средства- от вдыхания паров картофеля до сухой горчицы в носки... Единственно реально работающий способ, работающий на выздоровление, а не на снятие симптоматики- здоровенная кружка горячего глинтвейна перед сном. Все эти чесночно-луковые, медовые и малиновые страсти можно отнести к истязанию плоти для укрепления веры в народную медицину...
16:39:21 18-10-2023
Пройти квест "Поликлиника" способен только относительно здоровый человек. Когда болен - порой нет сил просто с кровати встать. Не говоря о работе, - этот вопрос отпадает автоматически.
22:38:21 18-10-2023
Гость (16:39:21 18-10-2023) Пройти квест "Поликлиника" способен только относительно здор... У кого действительно нет силы встать, к тому приходят на дом
19:42:58 18-10-2023
Гость (15:50:57 18-10-2023) свистулька вы тульская. сегодня по телефону записался к тера... А оскорбительные слова обязательно надо писать?
21:47:44 18-10-2023
Гость (19:42:58 18-10-2023) А оскорбительные слова обязательно надо писать? ... а на что оскорбились? на ТЫ? ок. ВЫ свистулька тульская. "Русский народный художественный промысел, сформировавшийся в деревне Филимоново Одоевского района Тульской области." опровергнуть мои слова про запись по телефону и подтвердить свои про ожидание в 2 недели в состоянии? к терапевту?