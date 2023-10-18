Иммунолог рассказал, как нельзя лечить простуду

Эксперт отметила, что люди часто недооценивают простудные заболевания

18 октября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала о том, как правильно лечиться при простуде. Ее слова передает "Москва 24".

По словам специалиста, люди часто недооценивают простудные заболевания, продолжают заниматься повседневными делами и обращают мало внимания на лечение. При этом болезнь может усугубиться, вызвать осложнения и перекинуться на окружающих.

Если вы обнаружили симптомы, нужно сразу же идти к врачу. Заниматься самолечением, а тем более самостоятельно выписывать себе антибиотики нельзя.