Импорт новых премиальных автомобилей в Россию вырос почти на 40%

Среди отдельных моделей особенно выделились кроссоверы Audi

19 октября 2026, 15:02, ИА Амител

Автомобили / Импорт / Транспорт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Россию стали ввозить заметно больше новых автомобилей зарубежных премиальных марок. За первые девять месяцев 2026 года их импорт увеличился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 34 959 машин. Лидером по объему поставок по-прежнему остается BMW, однако Audi стремительно сокращает отставание, сообщает РБК.

С января по сентябрь в страну ввезли 10 321 автомобиль BMW. Несмотря на первое место в рейтинге, поставки моделей немецкой марки выросли сравнительно незначительно — на 8,1% за год.

Гораздо более заметную динамику показывает Audi. Импорт автомобилей этого бренда увеличился сразу на 356,5%, достигнув 9714 машин. Таким образом, по количеству ввезенных автомобилей Audi уступает BMW всего 607 экземпляров.

Третью строчку занял Mercedes-Benz. За девять месяцев в Россию поставили 7319 новых автомобилей этой марки, что на 30,7% больше прошлогоднего показателя.

Среди отдельных моделей особенно выделились кроссоверы Audi. Наибольшее количество поставок из представленной тройки пришлось на Audi Q5 — 4452 автомобиля. За год их импорт вырос на 655,9%.

На втором месте среди указанных моделей оказался BMW X3, которых ввезли в количестве 3057 экземпляров. Это на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Самый впечатляющий прирост демонстрирует Audi Q3. За девять месяцев в Россию поступило 2455 таких автомобилей, а объем поставок увеличился на 931,5% — более чем в десять раз.