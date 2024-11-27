Импортная мебель в России может подорожать

Производители предлагают увеличить размер пошлин на ввоз

27 ноября 2024, 19:20, ИА Амител

Мебель / Фото: pxhere.com/ru/photo/3260

Отечественные изготовители мебели предлагают установить пошлины 60% на импортную мебель из недружественных стран и 10% – для остальных. Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) считает, что текущие пошлины 9-12% недостаточно защищают российский рынок. В Турции и странах Ближнего Востока и Северной Африки средние пошлины превышают 30%, а в европейских странах доступ для российских мебельщиков закрыт.

В 2021 году экспорт мебели из России составлял 300 млн долларов, но в 2022-м упал до 100 млн и остается на этом уровне. Импорт мебели в 2023 году составил около 110 млрд руб., в 2024-м он может вырасти до 130 млрд, причем импорт из недружественных стран может достичь 35 млрд.

Президент АМДПР Александр Шестаков отмечает, что европейские мебельные компании, за исключением крупных, продолжают поставки в Россию, адаптируясь к новым условиям. Российские производители, в отличие от них, лишены доступа в европейские страны, пишет "Российская газета".

В АМДПР считают, что введение заградительных пошлин может приостановить снижение производства и компенсировать потери от снижения экспорта, а также создаст справедливые условия для отечественных производителей. Это поддержит бюджет за счет налоговых поступлений от внутреннего рынка и замедлит снижение объемов производства, которое может произойти в 2026 году. АМДПР также отмечает, что восстановление экспорта до прежних значений займет много времени. Ситуация осложняется также в смежных отраслях: производстве древесных плит, фурнитуры и легкой промышленности.

В АМДПР заявляют, что введение дополнительных пошлин является временной мерой и должно быть отменено, если зарубежные страны откроют доступ для российской мебели на равных условиях. На VI Всероссийской конференции производителей мебели глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о готовности поддержать введение заградительных пошлин на мебель из недружественных стран.

Российские дизайнеры интерьеров, включая производителей мебели, неоднозначно оценивают инициативу. Гендиректор Dantone Home Сергей Воронов считает, что преференции для отечественной мебели будут полезны и приведут к расширению товарного предложения. Основатель Woodstone Interior Tailors Мария Волкова опасается ограничения выбора и удорожания премиальных брендов. Руководитель DK Project Андрей Самонаев считает, что нарушение баланса между российским производством и импортом приведет к снижению качества и диспропорции предложения на рынке, что невыгодно для конечного потребителя. Эксперт также предупреждает, что такие действия могут повлиять на положение тысяч предпринимателей.