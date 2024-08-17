Имя нового главного режиссера назвали в Молодежном театре Алтайского края

Ранее она уже работала с МТА

17 августа 2024, 13:10, ИА Амител

Дарья Догадова / Фото: mta-barnaul.ru/news/novyj-glavnyj-rezhissyor-molodyozhnogo-teatra-altaya-darya-dogadova/

У Молодежного театра Алтая (МТА) появился новый главный режиссер — Дарья Догадова. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Дарья Догадова окончила Новосибирский государственный театральный институт по специальности "режиссер драмы". Ее наставником был заслуженный деятель искусств России Сергей Афанасьев. После окончания института Догадова работала режиссёром-постановщиком в Челябинском театре драмы и была отмечена различными наградами. Например, её спектакль "Дом Бернарды Альбы" по пьесе Федерико Гарсии Лорки вошёл в лонг-лист Национальной театральной премии "Золотая Маска" сезона 2022–2023 года.

МТА знаком с режиссером почти два года. Дарья Догадова участвовала в творческой лаборатории по повестям Петровского времени, которая прошла в 2023 году. Вместе с артистами театра она работала над эскизом спектакля "Сказка о горе-злосчастии".