"Индекс окрошки" в России вырос за год на 3%

Больше всего подорожали редис и огурцы

16 мая 2023, 15:07, ИА Амител

Фото: liveinternet.ru

"Индекс окрошки" вырос за год на 3% и составил почти 900 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

По их информации, в традиционной розничной торговле продукты для блюда в основном подорожали. В частности, редис прибавил в цене 28%, огурцы – 25%, квас – 6%, зелёный лук – 5%. Цены на сметану и варёную колбасу почти не изменились – они выросли лишь на 1%. Картофель подешевел на 33%, укроп – на 21%, яйца – на 7%.

Эксперты отмечают, что в Москве средний чек на окрошку вырос на 6%, до 850 рублей. В Санкт-Петербурге ещё больше – на 11%, почти до 950 рублей.

По мнению аналитиков, небольшой рост связан с ощутимым снижением трат на картофель, укроп и яйца. Подорожала окрошка лишь за счёт огурцов и редиса. Цифры свидетельствуют о продолжении тренда на стабилизацию цен в продовольственном секторе.