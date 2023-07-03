Такой заметный скачок в регионе произошел впервые с начала санкционного кризиса

03 июля 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: Михаил Корляков

Выпуск промышленной продукции в Алтайском крае за пять месяцев 2023 года вырос почти на 7% по отношению к показателям прошлого года, сообщает региональный крайстат. Такой заметный скачок зафиксирован в регионе впервые с начала санкционного кризиса. Этих результатов, в первую очередь, удалось достичь благодаря росту производства электронных и металлических изделий, автотранспортных средств и лекарственных препаратов.

В какой сфере удалось достичь самых высоких результатов?

Самый большой прирост индекса промышленного производства (ИПП) наблюдается по автотранспортным средствам, прицепам и полуприцепам. В период с января по май включительно он составил 130,1%. И значительный вклад в развитие отрасли внесло ООО УК "АЗПИ".

За первые пять месяцев 2023 года объем выпуска на предприятии увеличили на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Завод приступил к реализации проекта по расширению производственных мощностей, стоимостью 1,5 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда – средства льготного займа Фонда развития промышленности.

"После ухода компании Bosch встала проблема с эксплуатацией многих автомобилей, на которых была установлена их топливная система. Совместно с "КАМАЗом" мы освоили комплект с переоборудованием на нашу систему, чтобы потребители не чувствовали себя ограниченно. Номенклатура запасных частей нами давно освоена, в том числе и бошевских систем. Сейчас перед нами стоят новые вызовы. Мы разработали проект на 1,5 миллиарда и на его реализацию нам одобрили заем в Фонде развития промышленности. Идет закупка оборудования для расширения наших мощностей. В перспективе мы планируем изготавливать полнокомплектную систему для Минского моторного завода", – рассказала на "Дне сибирского поля" зампредседателя правления ООО УК "АЗПИ" Анна Осинцева.

Высокий спрос и программы повышения производительности

Индекс промышленного производства готовых металлических изделий в Алтайском крае за пять месяцев вырос на 29,6%, уточнили amic.ru в региональном Министерстве промышленности и энергетики. Например, ООО "Сибэнергомаш-БКЗ" прибавил за это время 40,5% к аналогичному периоду 2022 года в сопоставимых ценах. Такой рост на предприятии объясняют высоким спросом на продукцию завода и результатами программы повышения производительности.

"Показатели первых месяцев 2023 года – это итог планомерной работы по развитию предприятия, направленной на укрепление и расширение наших позиций на рынке. Нацеленность на учет потребностей и ожиданий заказчиков, своевременность и качество выполнения ранее заключенных договоров, а также непрерывное совершенствование производственной системы, на мой взгляд, – основные факторы успеха", – отмечает руководитель "Сибэнергомаш-БКЗ" Михаил Клугман.

Когда производственные мощности задействованы по максимуму

Бьет регион рекорды и по производству кожи и изделий из нее: за пять месяцев индекс промпроизводства прибавил 26,8%. Такой рывок во многом произошел благодаря увеличению объемов производства предприятия "Русская кожа Алтай". Только за май 2023 года они произвели продукции на 27,3% больше, чем в апреле. Гендиректор предприятия Ольга Усова отметила, что производственные мощности предприятия по переработке сейчас задействованы на 90%.

"Сейчас мы ставим перед собой новые задачи – углубление степени переработки белковых продуктов до сухого состояния. Это будет новый продукт. Мы уже начали реализовывать этот проект и надеемся, что в этом направлении удастся нарастить и объемы", – сообщила amic.ru Ольга Усова.

Напомним, предприятие занимается переработкой шкур животных. Но в производство кожи, из которой впоследствии выпустят обувь, одежду или мебель, идет сырье с минимальным количеством пороков. Шкуры, которые не подходят для изготовления продукции, здесь перерабатывают в белковый продукт. Он используется в производстве кормовых добавок.

"Белковый продукт, который мы выпускаем сейчас, идет с определенным процентом влажности, поэтому срок его хранения ограничен. За счет углубления степени переработки мы увеличим его срок годности. Он будет более выгодным для клиентов и принесет дополнительную выручку", – отметила генеральный директор предприятия.

В каких еще сферах производства Алтайскому краю удается наращивать объемы?

В важной для региона отрасли по производству прочих транспортных средств и оборудования, ключевой вклад в которую вносит вагоностроение, ИПП зафиксирован на уровне 109,0%. За пять месяцев 2023 года в крае выпустили 4238 вагонов. Темпы прироста производительности алтайских предприятий опережают общероссийские. Так, если выпуск грузового подвижного состава по стране за указанный период увеличился на 5,2%, то нашим вагоностроителям удалось увеличить объемы выпуска в натуральном выражении на 10,1%.

В производстве одежды индекс составил 105%. Наибольший рост зафиксирован в производстве головных уборов – в 1,6 раза. Предприятия отрасли, которые также выпускают костюмы, спецодежду и другие изделия, работают стабильно, с высоким уровнем загрузки.

Положительную динамику демонстрирует производство кокса. Индекс по итогам января-мая составил 101,9%.

Продолжается тенденция к улучшению ситуации в производстве резиновых и пластмассовых изделий за счет восстановления режима работы ООО "Нортек". По итогам пяти месяцев индекс промышленного производства в отрасли составил 76,8%.

В региональном Министерстве промышленности и энергетики отмечают, что за последние пять лет объемы промышленного производства в Алтайском крае в натуральном выражении увеличились на 7,6%. За 2022 год индекс составил 101,9%. При этом Сибирь в целом приросла на 0,5%, а промышленность России показала снижение на 0,6%. В денежном выражении предприятия региона за пять лет увеличили производство в 1,7 раза, до 631 млрд рублей. Только за 2022 год этот показатель вырос на 16,5%.