Резолюцию о смене названия страны могут внести на специальной сессии парламента — она пройдет с 18 до 22 сентября

05 сентября 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Индийские власти собираются вернуть стране название Бхарат. Об этом сообщает The Economist Times.

По информации ведомства, резолюцию о смене названия государства могут внести на специальной сессии парламента – она пройдет с 18 до 22 сентября.

"Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств", – заявил глава национального конгресса Индии Джайрам Рамеш в социальных сетях.

Также политик отметил, что официальные приглашения на ужин глав государств "большой двадцатки" уже отправлены от имени президента Бхарата.

Напомним, что Бхарат – это официальное название Индии на языке хинди, которое установилось еще в древнейшие времена. Британцы переименовали страну в Индию во времена колониального прошлого.

Отметим, что согласно ст. 343 Конституции Индии единственным официальным языком является хинди в написании деванагари. При этом английский продолжает применяться для всех официальных целей государства, для которых он использовался до введения в действие Конституции.