НОВОСТИНаука и образование

Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны

Станцию "Чадраян-3" запустили 14 июля. На лунную орбиту она вышла 5 августа

23 августа 2023, 20:58, ИА Амител

Фото: unplash.com
Фото: unplash.com

Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе южного полюса Луны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию Индийской организации космических исследований.

Станцию "Чадраян-3" запустили 14 июля. На лунную орбиту она вышла 5 августа. Аппарат провел несколько маневров, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности. 17 августа станция отделилась и провела две операции по снижению.

Несколько часов назад ей удалось успешно сесть на поверхность Луны. Ожидается, что луноход позволит ученым получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. Кроме того, на аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением и другие научные инструменты. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам". 

космос Луна

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

20:58:53 23-08-2023

Индийцы молодцы, а Роскосмос лузер

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:22:07 24-08-2023

Гость (20:58:53 23-08-2023) Индийцы молодцы, а Роскосмос лузер... А ты сам-то кто? Чего добился в жизни? Прежде чем Роскосмос позорить, расскажи о СВОИХ великих свершениях. Или только в носу ковырять умеешь?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:06:57 23-08-2023

Утёрли нос ! Позорище!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лидия

22:07:43 23-08-2023

Молодцы! Поздравляю.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

22:10:18 23-08-2023

Пипец. Господи, где ты наш Советский союз? Где ты гордость за страну, за наши достижения.? Где ты наша промышленность, где наша стабильность , которую называли застоем, но при котором ты спал спокойно и знал, что завтра и после завтра и месяц вперёд, хлеб будет стоить 16 копеек, батон 25 копеек, а квартплата 3 рубля 50 копеек. И квартиру не надо брать в ипотеку, тебе её бесплатно дадут на работе, кредиты не нужны, потому что твоей зарплаты хватает и ещё можно отложить немножко. Где это всё? Россия уже ничего не может. Наше великое просрали- космос. Как не стыдно там сидящим на верху. Мы были первые когда то. Юра- прости нас.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:09 24-08-2023

Татьяна (22:10:18 23-08-2023) Пипец. Господи, где ты наш Советский союз? Где ты гордость з... Ага, квартиру тебе бесплатно дадут лет через 10, а то и 20, отличная перспективка была ага, помню. Быстрее получали только блатные и приближенные. Не нужно все завешивать розовыми соплями, Союз была велика страна, жаль что развалили, но и врать так явно о сладкой жизни там тоже не надо, я тоже при нем пожил достатчоно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

14:25:01 24-08-2023

Гость (12:29:09 24-08-2023) Ага, квартиру тебе бесплатно дадут лет через 10, а то и 20, ... Работать надо было,а не водку жрать и получил бы квартиру максимум через год а не через 20 лет,таких обиженок много осталось с того времени которые работать не хотели а квартирку им подавай.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:26:54 24-08-2023

Сергей (14:25:01 24-08-2023) Работать надо было,а не водку жрать и получил бы квартиру ма... Так вот именно! Дай им, дай, а сами что для страны делали?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:25:46 24-08-2023

Гость (12:29:09 24-08-2023) Ага, квартиру тебе бесплатно дадут лет через 10, а то и 20, ... Ценные специалисты, например, архитекторы, получали квартиры через несколько месяцев. А если ты в носу ковыряешь, то какая тебе квартира?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:23:18 24-08-2023

Татьяна (22:10:18 23-08-2023) Пипец. Господи, где ты наш Советский союз? Где ты гордость з... А ты в курсе, сколько в СССР было провалено запусков? Не бывает так, чтобы всё проходило гладко всегда.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:29:45 24-08-2023

Чудные вы, вспомнили про совесть. Первым делом бабло, дачи, коттеджи, машины, яхты и т.д. "Совесть" - это понятие осталось в прошлом, как и "честь мундира".

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:23 24-08-2023

Вот вам и страна со сплошной антисанитарией!)))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:57 24-08-2023

Индусы молодцы. Будем надеяться, что аварию разберут, сделают выводы и реализуют лунную программу в лучшем виде.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:48 24-08-2023

Гость (08:31:57 24-08-2023) Индусы молодцы. Будем надеяться, что аварию разберут, сделаю... Сам ты индус! Hint: В индии живут не только индусы, но и представители других религий и атеисты.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:23 24-08-2023

Гость (09:18:48 24-08-2023) Сам ты индус! Hint: В индии живут не только индусы, но и пре... Не знаю, кто там живет в Индии. Никогда не был. Но родную страну превратили в место, населенное какими-то индейцами. Не способны даже повторить достижения предков полувековой давности...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:02 24-08-2023

Гость (09:26:23 24-08-2023) Гость (09:18:48 24-08-2023) Сам ты индус! Hint: В инди... Вы знаете только лишь об удачах предков полувековой давности. А сколько по сию пору засекречено и кто точно знает, сколько угроблено луноходов, прежде чем один отработал срок?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:59 24-08-2023

Гость (12:18:02 24-08-2023) Гость (09:26:23 24-08-2023) Гость (09:18:48 24-08-2023... Это точно, насколько я помню в открытой статистике указано было что успехом завершились тогда чуть больше 50% запусков. Так что сейчас не нужно истерить, специалисты сделают работу над ошибками и все долетит куда надо.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:28:41 24-08-2023

Гость (12:25:59 24-08-2023) Это точно, насколько я помню в открытой статистике указано б... Я тоже не понимаю эту глупую истерику. Да, упала станция. Да, не все запуски успешны. Всегда так было. И у американцев были провальные запуски, и у СССР. Так что нечего истерить и волосенки свои жидкие дергать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:16 24-08-2023

Гость (12:18:02 24-08-2023) Гость (09:26:23 24-08-2023) Гость (09:18:48 24-08-2023... Вот и правильно, что засекречено. Сейчас тоже не надо было свистеть на весь мир, что "небывалый прорыв, отправили станцию, первые посадим на другую сторону Луны". Если бы всё получилось - тогда да, можно раздувать пиар. А так - лучше бы молчали до поры, до времени.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров