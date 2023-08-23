Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны
Станцию "Чадраян-3" запустили 14 июля. На лунную орбиту она вышла 5 августа
23 августа 2023, 20:58, ИА Амител
Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе южного полюса Луны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию Индийской организации космических исследований.
Станцию "Чадраян-3" запустили 14 июля. На лунную орбиту она вышла 5 августа. Аппарат провел несколько маневров, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности. 17 августа станция отделилась и провела две операции по снижению.
Несколько часов назад ей удалось успешно сесть на поверхность Луны. Ожидается, что луноход позволит ученым получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. Кроме того, на аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением и другие научные инструменты. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам".
20:58:53 23-08-2023
Индийцы молодцы, а Роскосмос лузер
22:22:07 24-08-2023
Гость (20:58:53 23-08-2023) Индийцы молодцы, а Роскосмос лузер... А ты сам-то кто? Чего добился в жизни? Прежде чем Роскосмос позорить, расскажи о СВОИХ великих свершениях. Или только в носу ковырять умеешь?
21:06:57 23-08-2023
Утёрли нос ! Позорище!
22:07:43 23-08-2023
Молодцы! Поздравляю.
22:10:18 23-08-2023
Пипец. Господи, где ты наш Советский союз? Где ты гордость за страну, за наши достижения.? Где ты наша промышленность, где наша стабильность , которую называли застоем, но при котором ты спал спокойно и знал, что завтра и после завтра и месяц вперёд, хлеб будет стоить 16 копеек, батон 25 копеек, а квартплата 3 рубля 50 копеек. И квартиру не надо брать в ипотеку, тебе её бесплатно дадут на работе, кредиты не нужны, потому что твоей зарплаты хватает и ещё можно отложить немножко. Где это всё? Россия уже ничего не может. Наше великое просрали- космос. Как не стыдно там сидящим на верху. Мы были первые когда то. Юра- прости нас.
12:29:09 24-08-2023
Татьяна (22:10:18 23-08-2023) Пипец. Господи, где ты наш Советский союз? Где ты гордость з... Ага, квартиру тебе бесплатно дадут лет через 10, а то и 20, отличная перспективка была ага, помню. Быстрее получали только блатные и приближенные. Не нужно все завешивать розовыми соплями, Союз была велика страна, жаль что развалили, но и врать так явно о сладкой жизни там тоже не надо, я тоже при нем пожил достатчоно.
14:25:01 24-08-2023
Гость (12:29:09 24-08-2023) Ага, квартиру тебе бесплатно дадут лет через 10, а то и 20, ... Работать надо было,а не водку жрать и получил бы квартиру максимум через год а не через 20 лет,таких обиженок много осталось с того времени которые работать не хотели а квартирку им подавай.
22:26:54 24-08-2023
Сергей (14:25:01 24-08-2023) Работать надо было,а не водку жрать и получил бы квартиру ма... Так вот именно! Дай им, дай, а сами что для страны делали?
22:25:46 24-08-2023
Гость (12:29:09 24-08-2023) Ага, квартиру тебе бесплатно дадут лет через 10, а то и 20, ... Ценные специалисты, например, архитекторы, получали квартиры через несколько месяцев. А если ты в носу ковыряешь, то какая тебе квартира?
22:23:18 24-08-2023
Татьяна (22:10:18 23-08-2023) Пипец. Господи, где ты наш Советский союз? Где ты гордость з... А ты в курсе, сколько в СССР было провалено запусков? Не бывает так, чтобы всё проходило гладко всегда.
08:29:45 24-08-2023
Чудные вы, вспомнили про совесть. Первым делом бабло, дачи, коттеджи, машины, яхты и т.д. "Совесть" - это понятие осталось в прошлом, как и "честь мундира".
08:31:23 24-08-2023
Вот вам и страна со сплошной антисанитарией!)))
08:31:57 24-08-2023
Индусы молодцы. Будем надеяться, что аварию разберут, сделают выводы и реализуют лунную программу в лучшем виде.
09:18:48 24-08-2023
Гость (08:31:57 24-08-2023) Индусы молодцы. Будем надеяться, что аварию разберут, сделаю... Сам ты индус! Hint: В индии живут не только индусы, но и представители других религий и атеисты.
09:26:23 24-08-2023
Гость (09:18:48 24-08-2023) Сам ты индус! Hint: В индии живут не только индусы, но и пре... Не знаю, кто там живет в Индии. Никогда не был. Но родную страну превратили в место, населенное какими-то индейцами. Не способны даже повторить достижения предков полувековой давности...
12:18:02 24-08-2023
Гость (09:26:23 24-08-2023) Гость (09:18:48 24-08-2023) Сам ты индус! Hint: В инди... Вы знаете только лишь об удачах предков полувековой давности. А сколько по сию пору засекречено и кто точно знает, сколько угроблено луноходов, прежде чем один отработал срок?
12:25:59 24-08-2023
Гость (12:18:02 24-08-2023) Гость (09:26:23 24-08-2023) Гость (09:18:48 24-08-2023... Это точно, насколько я помню в открытой статистике указано было что успехом завершились тогда чуть больше 50% запусков. Так что сейчас не нужно истерить, специалисты сделают работу над ошибками и все долетит куда надо.
22:28:41 24-08-2023
Гость (12:25:59 24-08-2023) Это точно, насколько я помню в открытой статистике указано б... Я тоже не понимаю эту глупую истерику. Да, упала станция. Да, не все запуски успешны. Всегда так было. И у американцев были провальные запуски, и у СССР. Так что нечего истерить и волосенки свои жидкие дергать.
12:37:16 24-08-2023
Гость (12:18:02 24-08-2023) Гость (09:26:23 24-08-2023) Гость (09:18:48 24-08-2023... Вот и правильно, что засекречено. Сейчас тоже не надо было свистеть на весь мир, что "небывалый прорыв, отправили станцию, первые посадим на другую сторону Луны". Если бы всё получилось - тогда да, можно раздувать пиар. А так - лучше бы молчали до поры, до времени.