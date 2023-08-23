Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны

Станцию "Чадраян-3" запустили 14 июля. На лунную орбиту она вышла 5 августа

23 августа 2023, 20:58, ИА Амител

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Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе южного полюса Луны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию Индийской организации космических исследований.

Станцию "Чадраян-3" запустили 14 июля. На лунную орбиту она вышла 5 августа. Аппарат провел несколько маневров, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности. 17 августа станция отделилась и провела две операции по снижению.

Несколько часов назад ей удалось успешно сесть на поверхность Луны. Ожидается, что луноход позволит ученым получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. Кроме того, на аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением и другие научные инструменты. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам".