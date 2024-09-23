Индийские врачи зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Больного зарегистрировали в городе Малаппурам

23 сентября 2024, 22:59, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/

Индийские врачи зафиксировали первый в стране случай заражения новым штаммом оспы обезьян – mpox clade 1. Об этом сообщает местное издание Ani.

Больного зарегистрировали в городе Малаппурам. 38-летний мужчина недавно прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов. У инфицированного наблюдаются схожие с ветряной оспой симптомы: сыпь и повышение температуры.

Напомним, что 8 сентября в Индии был обнаружен другой случай заражения оспой обезьян. Тогда речь шла об уже распространенном штамме mpox.